台東森林公園人氣旺 收入破千萬

2017年12月27日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東森林公園今年元旦開始收費，除了台東縣民免費以外，遊客全票30元、半票20元，目前門票收入已超過1000萬元，入園人數約6、70萬人，台東縣政府農業處長許瑞貴表示，將繼續加強公園維護管理，保持最優質的遊憩空間。

台東市的後花園，台東森林公園面積約300公頃，距離市區僅幾分鐘的路程，適合騎單車悠遊，雖然去年遭尼伯特颱風重創，人氣依舊不減。

台東縣政府農業處長許瑞貴表示，森林公園從今年元旦開始收費，除了台東鄉親及在台東工作者免費以外，遊客全票30元、半票20元，另外還要收停車費，原本預估1年的門票收入為8、900萬元，沒想到已經突破1000萬元，預計全年可達1050萬元，可見一般民眾都有使用者付費的共識。

許瑞貴說，收費後的最大效應就是公園裡的維護管理更周全，遊客到森林公園以例假日居多，假日的公園維護管理也就更加重要，但是在一例一休之後，加班經費增加，原來的預算無法支應，森林公園清潔維護成本約在1700萬至2000萬元，明年還要增加清潔人員。

他說，尼伯特颱風重創森林公園，今年已種回12萬棵樹，預計到明年底要種40萬棵樹，另外，過年期間也將在蝴蝶園區舉辦紅藜季活動，種植4分地紅藜，從明年1月底到過年期間，讓森林公園人氣更火紅。

(中國時報)