議會將加開臨會審預算

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中國時報
／台中報導

台中市議會107年度預算審查最後1天，府會雙方經長達7個多小時協商，仍無共識，市議會26日晚上在藍、綠雙方爭吵中，由議長林士昌宣布散會；國、民黨團分別召開記者會痛批對方，藍指市府浮編，拒絕背書；綠批民生預算不能等，議會將再召開臨時會審議未完成的議程。

總預算案未完成朝野協商，市府表示遺憾，擔心總預算未過將影響社會福利、交通建設、產業發展等各項重要市政推動，及台中市民權益，將持續與議會各黨團溝通，以求預算通過。

台中市政府107年度總預算1924億元案，26日進入二、三讀會！25日經政黨協商，初步達成刪減40億元共識；其中本預算刪14億元，附屬單位預算及基金刪26億元，市議會要求市府提出刪除細項。藍、綠雙方陣營從26日上午9點半起，展開長達7小時餘馬拉松式協商。

民進黨團認為，本預算委員會刪除的預算約3億多可刪，其他10億元交給市府統刪。國民黨團指出，市府自行調整的項目都是建設類，這種預算國民黨不會去刪，在野黨要刪的是煙火式的活動費、宣傳費。

藍營因人數比綠營少，在表決時的混亂中，占據主席台並搶下麥克風，藍、綠於對峙與鬧囂聲中，由主席林士昌宣布散會。林士昌說，未審議完的預算，將由議會擇日召開臨時會再行審議。

(中國時報)

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