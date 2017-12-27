江啟臣：抗空汙不能等

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

近來空汙嚴重，影響居民生活，立委江啟臣日前造訪台灣4座燃煤電廠，他強調，英國與加拿大帶頭成立脫煤者聯盟，台灣如何與國際合作，透過管理來降低對健康的危害，疾呼「有效管理抗空汙，台灣不能再等！」

江啟臣一連造訪4座燃煤電廠，包括林口發電廠、台中發電廠、麥寮發電廠及興達發電廠，並在臉書發表110秒的煙囪之旅全紀錄。片頭是由噴火龍帶出「全島氣Pu Pu」情境，片中江啟臣道出參訪心得，片尾是一名男子將龍身上的汙垢擦得亮晶晶，展現參選市長的自信心。

江啟臣表示，聯合國氣候變遷會議有20幾個主要國家，英國與加拿大帶頭成立脫煤者聯盟，英國目前煤炭發電比例，已從2012年40％下降到9％，台灣能再進一步針對燃煤電廠進行管控。

江啟臣說，空汙是需要被管理的，設法透過管理降低對人體的健康危害；空氣品質不是取決於有沒有煙囪，而是所排放出來的氣體，是否對大家的健康及生活造成危害。

江啟臣指出，燃煤電廠監測站PM2.5年均值高，它能穿透一般口罩直達胸腔，增加各種心血管疾病和提高死亡率的風險。醫師也發現，肺癌粗發生率30年來從10萬分之9，成長到10萬分之43，空汙會導致嚴重的呼吸道疾病，其他器官也會產生發炎反應，空汙已影響整個大環境。

(中國時報)