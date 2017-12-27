投縣長候選人 民進黨今提名洪國浩

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中國時報
／台北報導

民進黨27日中執會將提請通過2018年南投縣長洪國浩及台東縣長劉櫂豪提名為候選人；身兼黨主席的蔡英文總統也將會後公開為兩人造勢。

此外，民進黨宜蘭縣、台南縣、高雄市、嘉義縣四個將舉辦初選的縣市，原本多數人傾向農曆春節過後約3月完成初選民調，但因為因為高雄市長陳菊日前出版的新書《心內話》，攪亂高雄市長黨內初選一池春水。再加上日前民進黨召開選對會時，總統府祕書長劉建忻以顧問身分列席時主動提到，「賴院長（賴清德）希望農曆年前完成初選民調」，外界研判，府方也應屬意農曆年前，若府院態度一致，在農曆年前完成初選的可能性逐漸升高。

民進黨今天提名洪國浩及劉櫂豪分別為南投縣及台東縣長候選人，定調為「翻轉南投，改變台東」。

民進黨政人士分析，台東雖然是國民黨長期執政，但是長期以來國民黨台東縣地方角力戰頻傳，早已表態參選的台東縣議長饒慶鈴，已傳出黨也有意徵召，但還要面對現任縣長黃健庭、前縣長吳俊立系統的勢力，隨著立委廖國棟在日前也宣布參選，使國民黨的選情陷入混沌，讓民進黨希望大增。

他說，洪國浩是現任草屯鎮長，政績不錯，但是南投是國民黨尋求連任的林明溱，也是黨主席吳敦義的故鄉，因此對民進黨來說，是場硬戰。

(中國時報)

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