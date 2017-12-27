生物防治除蟲 水林番薯讚

2017年12月27日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會推動生物防治法取代化學農藥，消滅番薯頭號害蟲「甘藷蟻象」，26日水林鄉瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益示範生物調劑「性費洛蒙」防蟲害，鼓勵農民利用生物防治法，發展精緻、無毒、高品質農業。

水林鄉番薯種植面積達1000公頃、產量占全國2成，可說是番薯的故鄉，但面對甘藷蟻象幼蟲造成甘藷變黑、木質化，一直苦無對策，瓊埔合作農場因此與農政單位、學者專家合作，推動「性費洛蒙」生物防治法防蟲害。

合作農場理事主席蘇嘉益26日示範如何利用「性費洛蒙」捕捉「甘藷蟻象」，並教導大家可以利用保特瓶製作「誘引器」，用來幫助農民除蟲，用最天然無毒的生物防治方式，種出最優質安全的番薯。

蘇嘉益表示，近年來農政單位除了推動「安全標章認證」，也推廣「產地證明標章」，消費者只要認明產地證明標章，便能夠買到最優質道地的水林番薯。

農委會農試所指出，藉由生物防治法除蟲害與產地證明標章，農民可以建立水林番薯優質安全品牌形象，提供消費者安全、美味的最佳選擇，還能幫助農民增加收入，增進與消費者的友好信任，可說是一舉數得。

蘇嘉益說，目前水林鄉已在進行區域性病害與蟲害整合防治，同時建立生產履歷、產地標章認證，讓消費者可以買到真正水林生產的優質番薯，並告訴全國民眾「吃安全食材、找雲林就對了」。

(中國時報)