2017年12月27日 04:10 中國時報 黎家維

年終歲末又到了政治圈的期末考季，國內各家民調紛紛出爐，檢驗著重要政治人物1年的表現。蔡總統低迷不振的支持度，已跨越民調的機構效應，幾乎成為全民共識；屬性墨綠卻披著白色力量外袍的柯P，卻一枝獨秀，支持度超越「英」、「德」，成為全民進黨的新全「民」公敵。

2016年民進黨挾著高民氣支持首度完全執政，綠營人士自信滿滿，認為只要推動轉型正義，清算國民黨黨產，瓦解國民黨長期把持的財團法人、農田水利會等人事與資源的黨國結構，把國民黨打趴打殘，就能確保長期執政。如今國民黨重傷未癒，對民進黨而言，不構成立即的威脅，但柯P的威脅卻與日俱增。

2014年九合一選舉，民進黨放眼執政大位，為了營造地方包圍中央的滾雪球效應，在台北市決定禮讓柯P，當時黨內不是沒有微詞，但蔡主席聲望如日中天，無人可挑戰其權威。如今民進黨全面執政，結盟對抗共同敵人的需要已不存在，加上柯市長經常炮打中央，甚至在兩岸交流上還能用「兩岸一家親」突破僵局，走得更快，也踩了綠營支持者的紅線，引起民進黨內不快。

而蔡總統聲勢下滑也動搖了黨內領導的權威性，於是地方群雄四起，向柯P叫板的大有人在。深綠嗅到柯P的威脅性，更使出各種慣用的抹紅招術。民進黨原本也盤算利用大巨蛋與世大運，讓柯P卡死自己的連任之路，沒想到柯市長竟能藉世大運轉危為安，甚至推上聲望的高點。抹紅，反而越抹越「紅」；打壓，支持度卻越打越高。

總統民調越低，越擔心自己提前跛腳，大權旁落。人事布局更脫離不了「選舉」考量。陳水扁與馬英九這兩位前後任台北市長與總統，畫下了問鼎總統大位的「勝利路線圖」，這讓此時的蔡總統不得不擔心柯市長循此相同路徑，威脅自己的連任之路。從蔡總統的角度思考，如果民進黨在台北市推人角逐，最壞的結果是團結的泛藍擊敗分裂的泛綠，同時逼迫落選的柯P轉戰總統大位。因此，為了確保柯P留在台北市，再次禮讓恐怕將是不得不為的選擇。

對蔡總統連任之路的另外一個威脅，就是深綠力挺的「賴神」。行政院長就是蔡總統為「賴神」量身的「失敗路線圖」。國民政府遷台至今，有25位行政院長，其中曾投入總統選舉的有3人，但能夠當上總統的只有蔣經國1人，但他畢竟不是民眾直選產生的。賴神是否能夠突破這個「魔咒」，恐怕還需要更多的「神力」。

「打趴國民黨，抓緊賴清德，禮讓柯文哲」，應該是蔡總統掃除連任障礙的「兩年政綱」，儘管政治人物個個精於算計，但事事卻偏偏難以預料。根據綠色媒體民調，蔡政府對國民黨的重手，反而拉高了民眾對國民黨的好感度，民眾對國民黨的不滿意度甚至開始低於民進黨，國民黨恐未必真如其所預想的一蹶不振。深綠對柯P的抹紅，顯然也沒有成為他前進中南部的障礙，他在中南部的支持度與賴神幾乎並駕齊驅。萬一柯P市長連任大勝，不安於室，想趁勝追擊直取總統大位，誰又能成為有力的「攔路虎」？（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)