大陸一中原則全球化了嗎

2017年12月27日 04:10 中國時報 沈呂巡

最近西班牙法院兩度將總共214名華人詐騙嫌犯判遣大陸，中間大部分是台籍。去年從肯亞遭遣大陸的45名台嫌也甫經北京法院判處重刑。西國法院判決的理由卻讓我們難以苟同，簡單地說，法院似乎認為除了我們20個邦交國（法院誤作23）外，其他國家包括西班牙都已經承認台灣是中華人民共和國的一部分，台灣人民因之視同陸籍，而西國與大陸簽有引渡條約。

這就牽涉到我們的國家主權地位、兩岸及外交議題，尤其西班牙是歐盟重要國家，若有其他國家或他類案件比照適用，漸成國際慣例，則海外台人的正當權益如何保護？馬政府時代，菲律賓首開遣送14名台嫌赴陸的先例，我們朝野大譁，把人向大陸要回來之外，並力洽促成菲國道歉，撤換移民局長。但肯亞案當時將卸任的政府努力未果，受到國會強烈抨擊，而根據政府的資料，至今年8月，已共有此類台嫌245人遭遣大陸，291人遣台，待交涉的有379人。

人數與案件一多，民意似反習以為常，相關部會照例表示遺憾或抗議後，也不知道還能做什麼。再加上共機繞台已成常態，政府也不再當作新聞宣布，而美國最近的《國家安全戰略報告》竟矛盾地說要「依據我們的一中政策維持與台灣的強固關係」，難道中共的「一中」原則，在國際上已開始進入實施階段？

西國法院此次既以建交與否定分野，那就不妨看看西國當年與大陸建交的時候，公報中有沒有「承認」台灣是中華人民共和國的一部分。經查該公報中，西國所用的字眼只是「認知」（acknowledge），但中方也把它翻譯成「承認」。

西班牙這個做法跟當年與中共建交的西方大國的實踐頗為一致，就是雖承認中共為中國唯一合法政府，但對台灣主權問題都不願明示承認屬PRC，而以「認知」、「注意到」、「理解及尊重」等模糊字眼帶過，如美、日、英、加、澳、紐、比、荷等共有36國。

在中共175個邦交國中，公報中明白「承認」北京對台主權立場的另有48國，而且大國不多。其他還有35個國家只說承認北京為中國唯一合法政府，但一句未提台灣，又有18國連唯一合法政府都沒說，只講自某年月日開始雙方建交派使。剩下38國都是中共早年的建交國，電報往來宣布建交，也統統未提台灣。

現在西國的判決是否也將衍生其他的國際法問題，就是據此判例是否大陸與西國簽訂的其他條約協定也適用於台灣，例如今年5月雙方簽訂《社保協定》，相互免除企業派駐人員繳交當地社保費的義務，那台企派駐人員是否一體適用？大陸與西班牙早簽有《避免雙重課稅協定》，台灣也一直想簽，在「一中」原則下，可以自動適用到台灣嗎？台灣若對西國負有政府外債，大陸有責任代還嗎？

兩岸這麼多年來都分別跟外國簽了千百個條約協定，如果在「一中」原則下大陸簽的都可以適用台灣，不但法理上不通，且必導致兩岸原來各為一國際法人的權利義務及統計數字都大亂，例如中國的人口就要加總變成14億多，所有人均統計甚至聯合國會費恐怕都要重新計算。

但若大陸在國際上對「一中」已過了表述而進入實施階段，而我們對第三國仍舊只是照本宣科的「遺憾」，沒有具體說明或抗辯，則在兩岸對峙下的台灣整體態勢，必將急速弱化，哪裡比得上兩蔣時代。（作者為前駐美代表）

(中國時報)