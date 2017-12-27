2017年12月27日 04:10 中國時報 張競

蔡政府上台後首份國防報告書，經過多日研議審稿後總算問世，雖然在格式與風格上，極盡能事要投普羅大眾所好，但整體來說，最終結果恐怕會在未來選舉政治票房上，導致執政黨慘遭滑鐵盧。

首先必須指出國防報告書內容僅限於國防部所負責業管政務事項，特別是國防政策與國家安全戰略，依法都遠超於國防部權責，因此在解讀時，必須先理解該報告所能涵蓋範圍，並非整體國家安全之全貌。

其次，國防報告書在撰寫時，未見得能夠依據民眾所最關切之國防政務事項加以說明，反而會將重點置於主事者希望對其長官、友邦與民眾所表達的事項。所以，有些民眾所重視或是引發民怨事項，在報告書中會被忽略。

尤其當前普遍受到關注的國防施政困境，若是國防主政首長無計可施，根本就無解套方案時，通常不是隻字不提，就是避重就輕帶過。例如募兵制所遇困境、軍事採購受阻、國防預算不足，報告書自然就不會自討沒趣。

因此本份報告書將重點置於最新構思出的「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」理念，運用美麗辭藻，描繪美麗願景，再輔以精彩插圖，鋪陳出「重層嚇阻」之如意算盤。雖然熱熱鬧鬧、煞有介事，但如何將所陳述未來建軍所欲獲得的各項儎台與系統，充分納入整體作戰構想，其實都留下諸多不解謎團，就算對公眾有所交代，也是含混過關。

特別是將近期共軍在台海周邊的海空軍活動態勢逐項列出，以喧賓奪主之勢使整體戰略環境評估分析因此失焦，更讓人感到國防部對於世界大局與周邊形勢的認知重心已窄化到只剩共軍繞台，若是只能以管窺天，豈能寄望在應對台海變局時、戰略計算公式中還會有政經軍心等要素。

該報告書負有政策說明使命，對於民眾所關切之國防議題來說，最重要課題莫過於台海發生衝突可能性。嚇阻戰爭是民眾極度重視的事項，儘管如何消弭敵意避免觸發戰爭，應非國防部所能置喙，但如何善用國防資產，支持國家政策，卻是國防報告書必須面對的挑戰。

因此整個用兵構想不在於洋洋灑灑地大談如何應敵，而是在於如何遵循國家安全戰略指導，藉由展示軍事實力，避免挑動戰端，使敵理解訴諸武力將為其不可承受之重。

綜觀本份報告書內容，顯然並未在此多作著墨，民眾在詳閱報告書後，能否對政府國防施政肯定、對國家安全更具信心，實在不無疑問，因此其政治票房前景實在可慮。

蔡政府的國防政務首長對綠營來說，顯然就不是有加分作用的隊友。至於希望運用國防報告書，作為取信友邦獲取支持的政治操作基點，由於英文版尚在招標，那就更是緣木求魚了！（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)