2017年12月27日 04:10 中國時報 龐建國

新黨青年幹部被調查局人員搜索和拘提的事件已經發生1個多星期了，到目前為止，有關方面並未拿出任何確鑿的證據，證明他們有違反國家安全的行為，卻放任綠營的媒體和名嘴捕風捉影，擾亂視聽。

由目前相關的訊息看來，這件事情既無關「出賣國家機密」，也談不上「為敵發展組織」，倒比較像是為了防止這幾位年輕人催化台灣青年嚮往大陸就業環境的風潮，而採取的恐嚇威脅手法。因為，這幾位年輕人剛剛完成了在大陸的「創新之旅」，正準備透過記者會的形式，分享他們在「創新之旅」的所見所聞，建立起台灣青年赴大陸創業就業的窗口和平台。

雖然台灣年輕人赴大陸求學和工作已經不是什麼新鮮事，但是，習近平在中共十九大報告中提到，大陸方面將會擴大兩岸經濟文化交流合作，實現互利互惠，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇。此一宣示，對於困在只能用「茫」字來形容的台灣的年輕人，顯然是有號召力的。

新黨看到了這個訴求的潛力，率先採取了行動，準備藉由這個切入點，爭取台灣年輕世代的向心，擴大發展空間。這幾個年輕人的行動如果不被干預，順利召開「創新之旅」成果報告的記者會，可以想像得到的，一定會有其他更多的政黨和民間團體起而效尤，台灣青年西進之勢恐怕會越來越波瀾壯闊。

蔡政府顯然不願見到這樣的趨勢出現，因而採取了遏阻的動作。如果此一推論正確，那麼，我們可以斷言，這種粗暴拙劣的手段，只能是一種色厲內荏的綠色恐怖。其結果，將會「抽刀斷水水更流」地引發更大的波瀾，讓更多台灣的年輕人看清楚，蔡政府處理台灣本身發展和兩岸關係的無能與蠻橫，並對於前往大陸找尋未來有更多的想像和意願。

在台灣的政治生態中，獨派人士曾經靠著獨占「愛台灣」的話語權，而壟斷了兩岸關係的是非黑白，好像不和大陸畫清界線、不「去中國化」，就是不愛台灣。這種言語霸凌的能力的確讓綠營能夠在政治競爭中取得許多優勢，獲得不少利益。

但是，話語權的壟斷終究得面對事實的檢驗。蔡政府上台任期都還未過半，台灣的坐困愁城和大陸的風生水起已經對照鮮明。大陸國家主席習近平十九大的報告，一方面定調了「和平統一」是主旋律，但另一方面也強調了反對台獨的6個「任何」，不管誰在台灣執政，都必須務實地面對這個基本格局。如果真的想當個能夠讓台灣老百姓安居樂業的執政者，就請展現推動兩岸關係和平發展的本事，少搞色厲內荏的綠色恐怖。（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授兼代理所長）

(中國時報)