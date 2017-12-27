社論－川普稅改 台灣成長動能何在

2017年12月27日 04:10 中國時報 主筆室

美國總統川普簽署規模達1.5兆美元的稅改法案，10年內將減稅1.4兆美元，是美國30年來規模最大的減稅政策。減稅案包括4項重要內容，首先是企業所得稅由35%降到21%；其次是個人所得稅從39.6%降到37%、標準扣除額調高近1倍、7個級距中的5個級距調降稅率；其三是遺產稅豁免額提高1倍；其四是海外利潤匯回稅率由35%降為現金15.5%、非現金8%。川普的減稅與增加就業包裹政策，將對美國經濟與社會發展造成影響，也將對全球投資方向、匯率變動與地緣政治產生一定程度的衝擊。

當然，這項龐大的減稅法案受到了共和黨的大力支持，認為會刺激國內企業投資、增加國內消費、企業海外利潤回流投資，使美國經濟成長率加速到4%～6%。如同「雷根經濟學」宣稱的一樣，稅收終會增加超過減收部分，使得聯邦債務減少。但批評的聲浪很大，民主黨認為它造成的經濟擴張有限，卻會擴張美國政府債務，並且犧牲窮人來造福富人。

「股神」巴菲特和全球最大投資管理公司貝萊德執行長芬克的批評最受矚目，前者認為大降遺贈稅只是圖利少數富人，後者認為降稅幅度太大，會造成極大的財政負擔。活躍的諾貝爾獎得主史迪格里茲也嚴厲批評川普，認為減稅案將使美國債務更加嚴重，而這正是川普競選時大力抨擊的，現在卻讓它雪上加霜。美國真正要處理的四大問題是：所得不平等擴大、工作越來越沒保障、氣候變遷、生產力成長乏力，而且應重建老舊的基礎設施、強化中小學教育體系。

國際間也以負評居多，中國在官方的《人民日報》以社論批判，認為企業不會拿減稅的錢去投資，而是拿去炒股，製造另一場金融風暴。沒有表達的，可能是擔心中國大陸的引資能力受到衝擊，包括美企在內的外企和陸企，都可能轉向美國投資。歐洲五大國（德、英、法、義、西）財長聯名致函美國白宮和財長，反對該項方案，認為將干擾貿易和投資在國際間的流動，也違反美國的避免雙重課稅協定、不符世貿組織之全球貿易規則。歐洲的擔心其實和中國類似，但除了衝擊其引資能力，當大量資金回流美國時，引發的匯率波動當然會干擾貿易和投資。

在激烈的國際投資爭奪下，主要國家可能被迫跟隨美國競相調降企業及個人所得稅率，將造成國際間的所得分配持續惡化。其實，即使是美國本身，川普勝選的主因除了美國中低層民眾擔心美國貿易失衡、影響工作機會以外，也和近年來全球化中，貿易和投資的利益無法平衡分配、中產階級弱化，對國家官僚不滿所形成的民粹有關。川普減稅肯定會惡化美國的所得分配，如果他強調的「公平貿易」又缺乏具體績效的話，極可能4年下來難以連任，屆時美國民主黨重返執政，美國政策又要反轉。這種忽左忽右的「拉美化」現象，將嚴重影響投資意願，造成經濟不穩定。而各國若跟隨調降稅率，造成所得分配進一步惡化的話，全球民粹主義可能益發劇烈，政局更加不安，進而影響經濟穩定。

台灣民間投資不振，今年6月，鴻海郭台銘董事長曾抱怨台灣行政效率太差，讓他申請的「癌醫中心醫院」耗費10年才得以動工、輸美國太多，所以「除非必要，盡量不想回台」。美國企業所得稅要從35%調降到21%，台灣公司所得稅卻要從17%調高到20%，加上台灣投資的「五缺」問題迄今未有突破性解決之道，工業4.0又讓勞動成本占投資的重要性下降。川普減稅方案會對台灣高科技業的投資選擇產生影響，衝擊台灣已經滯後的投資意願，以及相連的經濟成長。

蔡總統樂觀期待明年經濟，但中央政府債務已接近上限，新年度增編的200億公共投資難以彌補民間投資不足。主要以特別預算編列的4200億前瞻建設雖有短期帶動效果，但其項目卻難以發揮中長期投資效果；加上長照計畫又要花費鉅額預算，未來政府帶動社會資源投資的能量已然耗用殆盡。那麼，未來台灣經濟成長的動能何在？這才是面對川普稅改衝擊下，更值得台灣擔心之處。

(中國時報)