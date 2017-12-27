2017年12月27日 04:10 中國時報 主筆室

歲末年終，最新民調顯示，民意對蔡英文總統的不滿持續升高，她的信任度已降至執政19個月以來的歷史新低，只剩32%。下跌趨勢與數據如此驚人，但民眾卻彷彿無感，因為這似乎已不是新聞。

可是，民選的國家元首從上任以來，聲望與支持度像溜滑梯般，一路就這麼滑下來，而且速度還很快，再怎麼說，也不應該當成是一個習以為常的現象吧！

說到這裡，不免就要提起前任的馬英九，也是如此淒慘。但馬英九好歹是從第2任才開始嚴重下滑，最後跌到不忍卒睹，可如今蔡英文是從第1任就開始跌，難不成想要創下更慘的紀錄？

馬、蔡兩位前後任總統，都曾經各是風靡群眾、席捲民意的寵兒，也先後締造了超高的得票紀錄，被視為是藍綠兩大政黨領導台灣的救世主；曾幾何時，卻彷彿從雲端跌落，慘遭民意洪流吞沒，甚至鞭撻、訕笑！

為什麼選舉時聲望這麼高，上台執政後這麼快就跌得這麼慘？這絕對是值得探討的議題。有人說是因為選民太喜新厭舊了，所以政治人物的「賞味期限」越變越短；也有人說是超倍速的網路時代使然，批評的多、動員得快，政治領袖很快會成為大箭靶。還有人說，台灣這兩任總統10年來，經濟就沒有真正好過，總統的民調憑什麼好起來？

雖說政治領袖上台前後聲望迥異，幾乎舉世皆然，做不好就下台、就換黨，這沒什麼道理可講，但相較之下，台灣也似乎變得太快了吧。天下風雲出我輩，一當總統催人嘆，但是，唉，為什麼台灣選民總是選錯人啊！

(中國時報)