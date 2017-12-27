2017年12月27日 04:10 中國時報 黃清龍

這幾天全球各地瀰漫濃濃的耶誕氣氛，教堂聖歌傳頌不歇，手機上的耶誕訊息叮咚不停；然而在中國大陸，卻出現拒絕慶祝耶誕的風潮，當局更下令黨員不准出席耶誕活動，這是怎麼回事？

每年一度的耶誕節雖源自西方，但已成為全球性的節日活動，中國大陸也不例外，近來更在商業利益驅動下，上海、北京等城市到處可見耶誕節景，已成為大陸社會的重要節日。但今年景況不同，先是機關學校頒布禁令，要求不得參加耶誕節的狂歡聚會，接著各地出現遊行，呼籲全民「拒絕洋節日、過中國節」。

今年9月傳出中國「一會一團」正研擬天主教中國化5年規畫綱要，指導地方教會如何踐行中國化，「不僅在神學理論上要中國化，也要在教會禮儀生活、聖樂藝術、教堂建設等方面深入探索、大膽嘗試。」最終目標是要用中華文化浸潤西洋宗教，就像歷史上佛教東來走向本土化一樣。不只天主教，其他外來宗教包括基督教、藏傳佛教和伊斯蘭教等，也要逐步實現「三自」（自治、自養、自傳），摘掉「洋教」的帽子。 顯然，讓外來宗教走向中國化，已是大陸的國家政策，拒絕過耶誕則是政策底下的必然產物。

與此同時，大陸正在掀起一波振興傳統文化的風潮。今年1月間，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》，提出要實施中國傳統節日振興工程，豐富春節、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重陽等傳統節日的文化內涵，形成新的節日習俗，還強調要加強對傳統曆法、節氣、生肖和飲食、醫藥等的研究闡釋、活態利用，使其有益的文化價值深度嵌入百姓生活。

從振興中國傳統節日到讓外來宗教中國化，再到拒絕過耶誕，這是中共繼「道路自信、理論自信、制度自信」之後，正在全面開展的第四個自信──文化自信的一環。從宏觀的歷史角度，歷經百年恥辱的中國迭經起伏，終於迎來「如此接近中華民族偉大復興」的時刻，此時重新檢視傳統文化價值，去粕存菁地加以傳承發揚，無疑是正確的，也是必經的過程。

然而文化建設是個漫長的過程，需要多元和包容，更需要超越短視和功利。但由官方發起的文化運動卻很容易走樣，例如有教師訓斥學生不准過耶誕節，只能慶祝12月26日「毛爺爺的誕辰」。在江西偏遠鄉村，甚至有基督徒被教導「不要信上帝、改信總書記」，「因為耶穌基督不能幫你脫貧，但習總書記可以！」

從全球的角度，任何社會的文化現代化都有一個根本性目標，就是維護人類共有利益、弘揚人類共有精神。由此來看大陸的拒絕耶誕運動，且不說過度耽溺於民族主義與愛國主義可能引發排他主義、保守主義的痼疾，不利於大陸自身文明的提升；盲目地反耶誕卻以「毛誕辰」取代，就像茫然地崇拜洋節日一樣，反映的都只是另一種不自信而已。

中國文化傳統的傳承與復興的成效，取決於能否為人類文化的建設做出貢獻，能否把全球社會的普遍精神轉化為中華民族的行為準則和價值目標，而不僅是回到我族或個人崇拜而已。就此而論，大陸的文化復興，顯然還有漫漫長路要走。

(中國時報)