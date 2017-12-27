亞太軍備競賽加劇 不能蠢動

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳一新

日本與南韓均有意採購美國F-35B隱形戰機，並將該型戰機部署在直升機護衛艦或兩棲登陸艦上，成為輕型航母，帶動亞太地區進一步的軍備競賽。面對此一情勢，我國如何自處？

發展搭載垂直或短炮起降戰機的輕型航母將是未來的新趨勢，尤其適用於日、韓等中小型國家，只需甲板、機庫等略加改裝，即可派上戰場，威力並不下於大型航母太多，但毀損率與傷亡率卻大幅降低。原已放棄航母的澳洲未來若採購美製F-35B，也可能步日、韓後塵。川普視中、俄兩國為戰略競爭對手，倒也不是無的放矢。鼓勵盟國發展小型航母，沖銷中、俄兩國的航母實力，有助於間接遏阻他們的國力發展。

在亞太軍備競賽不斷加劇的今天，國防部應該審慎因應。首先，千萬不可見到鄰國發展什麼，就發展什麼。由於日、韓兩國面對的假想敵不同，因此他們的國防戰略也迥然不同。日本除積極發展自衛武力外，還負起支援美國進行「集體自衛」擴及周邊國家的義務。南韓除確保北韓不敢動武外，必要時得與美國聯手在「緊急應變計畫」下摧毀北韓。因此，日、韓發展輕型航母，至少在目前，就不是我國能夠發展的項目。

其次，我國加強戰備的主要目的在確保大陸不致對台灣無端動武。不讓中國對台用兵，是可以操之在我的，台灣只要不在言行上挑釁大陸，基本上算是做到了消極不讓大陸對台動武。

然而，確保台灣安全，光是消極的做法是不夠的。蔡英文主政以來，兩岸在過去1年半的時期只維持「冷和」與「冷對抗」及兩岸兩會不相往來的關係，畢竟是非常不正常的。而在亞太情勢詭譎多變的情勢下，兩岸當然不容許只存在這樣脆弱的關係，以免雙方因誤會、誤解而誤判情勢，造成擦槍走火。

最後，兵凶戰危，不得已而用之。大陸軍事快速發展，值得警惕。台灣不可能與對岸從事軍備競賽，更不可能與大陸開打全面戰爭。事實上，我們能打的也只有「不對稱戰爭」。而「不對稱戰爭」倚賴的正是「不恃敵之不來，恃吾有以待也」，以及用「兵貴神速」與「迅雷不及掩耳」等手段擊敵於半渡或半空。

要做到這些，「保密防諜」的功夫絕不可少。別看蔡政府抓匪諜造成全台風聲鶴唳，但是國防部出版的白皮書卻將台美軍事合作項目鉅細靡遺地公諸於世。果然，只有「有權力的人才有資格與能力洩密」。問題是，有這種國防部與政府，又何需匪諜？

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)