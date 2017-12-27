設落日條款 為員工加薪

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳瑞珠

國內低薪現象病入膏肓，政府無策也無力，只能空談「夢想」。至於基本工資是否要調升，每年都要經過激戰及各界討價還價後才象徵性調整一些。小英總統上任已1年8個月了，政績方面最受撻伐的還是低薪問題。因此近日蔡總統和行政院長賴清德都表達希望企業提高基本工資到30000元的夢想。但此話一出，勞工不領情，而企業界也說不可能做到，因為薪資提高就代表勞健保費用、勞工退休金提撥都會增加，企業直呼經營負擔過重。

就經濟面看，國內的低薪問題現在才想要解決為時已晚，因為台灣出口暢旺、電子科技業營收不斷創新高的時代已過去，後來產業外移，製造業出走大陸並將大量保留盈餘留在海外，也沒能提升國內薪資。如今台灣已陷入低經濟成長率且兩岸關係交惡，企業更難為員工加薪了。

另一項重要原因，則是因為國內相關勞健保及勞工退休金提撥使得雇主勞務成本加重，再加上工資墊償基金提繳，或有職工福利基金也應提繳之企業，雇傭勞工的勞務成本可能高達薪資的20%以上，使得雇主不敢在員工本薪上加薪。因為一旦加薪後，所有勞健保、勞工退休金提撥的各項費用都將提高，雇傭勞務成本會增加更多。

為了免除並解決雇主的憂慮，政府可考慮在非常時期，增設法條設立一項「落日條款」，規定在一定期間內，為鼓勵雇主為員工加薪而暫時不徵收勞資雙方所應負擔之勞健保費和勞退提撥費用，使得企業雇主為勞工加薪能夠100%落實到員工身上，勞資雙方不會因為社保繳費或勞工個人所得稅又讓加薪的薪資落到政府手上，最後是政府受益，而實際上員工所得增加所剩無幾，而雇主的勞務成本也加倍。

而這項「落日條款」，可限定在一段時間內，例如未來3至5年，或10年內，如果是雇主為員工加薪的金額，暫時可免去徵繳相關社保費用，雇主應該就有意願將薪資水準提升一大步。

目前在實務上，也有企業願意以其他獎勵方式為勞工增設他項獎勵金，以增加勞工收入，但按照目前相關法規規定，只要是與勞工出勤有關及業務業績獎金等，與勞務具對價關係之經常性給予，勞動檢查與法院都會認定為工資，勞資雙方就都要再繳勞健保及提撥勞退費用。若不是屬於工資，例如以年終獎金，或像台積電於運動會上發給員工的13000元紅包，雖不列為工資，但雇主和員工到年底，和其他薪資加項後若超過2萬元的部分也都各自還要繳交1.91%的補充保費。國內企業多為中小企業，因此多數也無力再發給勞工年終獎金。

如果蔡政府真的這麼在意國內的低薪現象，談產業轉型時間過長，不如採取上述作法，讓低薪問題盡快解決，勞資也能趨近於雙贏。（作者為勞務管理公司總經理）

(中國時報)