2017年12月27日 04:10 中國時報 楊方儒

「今年過了12個月，台灣的新聞圈，一家新媒體都生不出來！」這是我最近擔任東森集團經營管理研習營外部評審時，面對王令麟總裁說的心裡話。

王令麟剛把東森電視股權出清，荷包中揣著超過37億現金。這成功出場，讓人回想起來，他在電視產業呼風喚雨的時代，其實沒有記憶中的那麼遙遠！東森電視能從台灣走出去，向全球華人市場製播，確實證明台灣人經營媒體的創意與創新。

當然，傳統媒體的好日子已經過去了。今年電視廣告總額肯定失守200億大關，但當廣告快速流向手機的同時，新聞類新媒體這一端，台灣在未來3到5年，恐怕陷入「集體失語」的困境。

所謂「失語」，是喪失議題話語權。這就好比戰地記者，突然掉了麥克風，沒人聽得見第一手來自新聞現場的真實聲音。

當臉書假新聞全球肆虐，甚至影響美國總統大選的同時，台灣人每分每秒也確實在手機上滑到越來越多錯誤資訊。透過臉書的「精準」算法，越Low的內容反而傳播得越快；又或者是LINE群組當中的謬誤消息，創造了極為龐大的垃圾流量。

在新聞圈，過去只要有新媒體宣布上線，起碼要辦開幕酒會，今年卻連一場都沒有！比起過去2、3年，1年至少還有2、3家新聞類新媒體開站，由小觀大，台灣如今在內容產業的布局確實靜悄悄。

當所有人都不投入做內容產品，以及摸索可能的商業模式時，3到5年後，台灣人可能都只看大陸內容了！從上海輻射全球華人世界，主打精緻影音的「一條」，就是最好的例子。

相較於「一條」，如今台灣許多媒體從業者也都在做影音內容，但卻根本沒想清楚做了影音內容後，能夠獲得什麼？是要取得用戶停留時間，還是能夠在影音內容中插入廣告容易變現？又或者像是「遊戲化新聞」，這些只是新的「內容呈現方式」，卻都還稱不上「產品」，因此無法達到取得用戶與創造變現的目標。

流量（PV）不等同於用戶（User），更不等同於營收（Revenue），但流量確實是取得用戶與營收的基礎。關鍵在於，流量的「轉化率」有多高，也就是有多少流量能夠轉化為用戶，又或者是有多少流量能夠直接變現！肯定大家的目標都不僅止於擁有「垃圾流量」。

話說回來，新媒體發展的目標，第一是要取得用戶，第二是取得用戶時間，第三是取得用戶數據。關鍵在於，流量只是基礎，必須做出更多優質產品以取得用戶，進一步有了用戶停留時間與使用數據，才能有更多強勢變現的商業模式。這3點雖然難如登天，但就是2018新年新期許，與大家共勉之！（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)