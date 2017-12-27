國樂辦桌 豬肚草魚 接連上菜

2017年12月27日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

「國樂」做為華人音樂的代表，早已在各地呈現出多元樣貌、開花結果，近期台灣二胡演奏家黃正銘將用國樂「辦桌」，以音樂呈現色香味俱全的美食，展現國樂總鋪師的實力，其中包括〈雞仔豬肚鱉〉、〈草魚五柳羹〉等十道手路菜，都是早年台灣常民生活裡辦桌會出現的菜色，透過念唱與國樂演奏，讓人聽來口水直流。

念唱加演奏 阿銘掌廚

黃正銘說，「我小時候在礁溪長大，農曆4月26日神農氏生日作醮，從街頭到街尾都在辦桌，在外打拚的親戚都會回家吃飯，我們小孩子就是看著這些總鋪師、二廚互相鬥嘴，或者互相安慰，熱煙裊裊，這些成了我們很重要的童年記憶。」

黃正銘是采風樂坊創辦人，1991年，采風樂坊以全場站立背譜演奏，引爆國樂界話題，至今26年過去，陸續推出當代音樂、東方器樂劇場等創新形式。

鍋碗瓢爐灶 交錯敲打

黃正銘說，東方器樂劇場過去演出包括《十面埋伏》、《西遊記》等作品，本來想就此收山，「但是辦桌這個題材出現，非常適合以器樂劇場形式去表現，也扣合台灣常民生活，歲時節慶。」

音樂會從一大早以嗩吶描繪總鋪師買菜的景況，到作菜時鍋碗瓢盆齊飛，最後上菜的圓滿，全用國樂來表達，其間還運用鍋、碗、瓢、盆、爐灶、材火和桌椅等器具，交錯敲打，表現台灣辦桌熱鬧的味道與文化。

好料入歌詞 口水直流

這次樂團邀請很會作大菜的歌仔戲名旦王金櫻寫歌詞，將白斬雞、鳳尾蝦、雞仔豬肚鱉、草魚五柳羹、米糕蒸紅蟳、干貝菜頭湯、薑絲炒大腸、鮑魚炒蘆筍、土豆滾豬腳到炒米粉等菜色，全部入歌。

王金櫻表示，以前每一道手路菜不只是料好，其實都是有意思的，「吃蝦是補氣，吃鱉跟豬肚充滿膠質，草魚五柳羹甜甜酸酸吃了健胃補脾，干貝菜頭湯降火，蘆筍清血，這些都是老祖宗的智慧。」

采風樂坊「阿銘上菜」音樂會將於1月5、6日演出三場，地點在台灣戲曲中心大表演廳。

(中國時報)