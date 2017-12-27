黃俊雄領唱將 北市國跨刀布袋戲

台北市立國樂團尋找國樂新方向，「武俠系列」結合現代科技與環繞音響，展開截然不同的音樂體驗。（台北市立國樂團提供）

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中國時報
／台北報導

台北市立國樂團成軍至今，持續走出一條不同於中國大陸發展的國樂交響化之路，透過委託創作與展演，描繪屬於台灣國樂的獨特面貌。今年台北市立國樂團在團長鄭立彬的規畫之下，推出武俠系列，深受好評，該系列不但可以表現國樂在傳統東方的各種想像，更可以讓民眾從音樂中找到熟悉的主角，產生共鳴。

在武俠系列中，北市國推出布袋戲「黃俊雄之轟動武林．驚動萬教」音樂會，邀請布袋戲大師黃俊雄及真五洲掌中劇團，與西卿等實力派唱將，共同演出氣勢磅礡又柔情萬千的布袋戲音樂會。

音樂會統籌，也是黃俊雄女兒黃鳳儀說，「我整理父親的音樂，讓我大開眼界，父親收集的音樂從西洋古典音樂、日本音樂到韓國音樂都有，就連辛辛那提大眾管弦樂團的錄音他都有，這讓我們非常驚訝。」

黃俊雄是台灣金光布袋戲承先啟後的大師，承襲父親黃海岱的「五洲園」流派，1970年首次在台視演出《雲州大儒俠》，收視率飆到九成七。當時中午電視開演，鬧市馬路上人車不見蹤跡，全都在家裡看電視裡的黃俊雄布袋戲，戰得天崩地裂、愛得刺骨椎心，看電視搬演掌中戲偶移山倒海，聽黃俊雄字字珠璣經典口白，儼然成為生活中最重要的事情。

「父親就是個作戲人，其實他一直在舞台上，晚會或是野台都有演出，並沒有退休。」黃鳳儀說父親今年85歲，但仍然充滿活力，「他說他自己是怪老子，每年都是63歲，因為每年都沒有吃湯圓。」活潑幽默，熱中布袋戲的演出，正是黃俊雄大師與他的布袋戲王國持續不墜的主要原因。

另一場作曲家黃輔棠所創作的《神鵰俠侶》交響曲改編成國樂版本演出，由指揮家吳瑞呈擔任配器。40年前，還是小提琴家的黃輔棠看完向同學借的金庸《神鵰俠侶》，頓時被迷住，立志要把裡面的人物、情節、感情化成音樂，用交響樂表現出來，歷經數十年修改，校訂，終於完成這首全長60分鐘，共8個樂章的大型交響樂作品，融合中國傳統和西洋古典曲式，更得到了金庸的高度肯定，這次改編成國樂團演出，也將讓樂曲更具時代性。

(中國時報)

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