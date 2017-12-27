擊樂新體驗 向無名聖人致敬

2017年12月27日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

馬來西亞作曲家鍾啟榮，受到拉二胡的外祖父影響，從事音樂工作，並將各種生活元素及生命故事融入音樂之中，新作《無名者．聖擊》取材自印度兩大史詩之一的〈羅摩衍那〉，向那些為了和平奮戰的無名聖人們致敬，即將在台灣舉行首演，由朱宗慶打擊樂團演出。

國樂在港澳地區稱為中樂，在星馬地區稱為華樂，在大陸地區稱為民樂，在台灣則稱為國樂。二胡是鍾啟榮口中「華樂」樂器的一種。

鍾啟榮表示，外祖父是拉二胡、唱客家山歌的民間藝人，「從小看著外祖父的人生，我覺得我的主張跟外祖父一樣，音樂都是在生活之中誕生，所以他到處可以唱山歌分享，我覺得音樂就是生活，就像我外祖父唱歌一樣，沒有被形式控制。」

今年46歲的鍾啟榮為比利時皇家音樂院作曲碩士，外祖父是客家梅縣人，平常不唱客家山歌時以閹割豬、狗為生，遺傳外祖父的音樂細胞，鍾啟榮從西安音樂學院畢業之後就去比利時學音樂，一邊念書，一邊在餐廳打工，「我的父母親很支持我，但我都騙他們說，我是去學寫流行歌的，像巫啟賢唱的那種，因為怕他們擔心我無法自力更生。」

鍾啟榮1999年拿到比利時皇家科學文學與藝術研究院Marcel Hastir大獎，開始活躍於國際樂壇，對於參賽，鍾啟榮有他自己的看法，「一個評審一天要看幾十份譜，換作是你，也會選擇新奇的創作。」他認為年輕學子就應該不按牌理出牌，第一眼就抓到評審的目光，「而且只有比賽，才能讓自己的曲子有被演奏的機會，只有經過演奏，才有機會不斷修改作品。」

新作《無名者．聖擊》描述了「羅摩衍那」神聖旅程中無名聖人的聖擊時刻，也希望這首作品紀念那些為了和平及神聖的旅程而犧牲生命的無名聖人。」音樂會將於明年3月9日演出，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)