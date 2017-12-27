鮮鱸萃日常養生輕鬆喝

2017年12月27日 04:10 中國時報 游鎮槐 報導 何書青 策畫報導

鱸魚湯是富修復力、對身體又無負擔的養生養顏聖品，尤其術後復原期的推薦食補，絕對少不了牠，還讓鱸魚有了「開刀魚」的稱號。但燉好一碗鱸魚湯可得耗上大半天，想長期靠牠滋補身體、養顏美容，難免讓人心有餘而力不足。現在好康報你知，市面上已有將新鮮鱸魚熬製、萃取成一包包精華的「鮮鱸萃」，不僅喝得到整條鱸魚精華，更加入近年當紅的「安迪湯」和珍貴花膠。養生要從日常做起，想輕鬆養生，鮮鱸萃是很不錯的選擇。

現代人生活壓力大，免疫力下降、代謝變差、營養不夠的狀況層出不窮，卻沒時間為自己或家人準備食補，因此，將食材萃取成精華的補品，好吸收、省時又便利，成了許多人的首選。「合壹合生物科技」董事長林桂樂，長期經營魚品事業，深知鱸魚對健康的好處多多，研發出「鮮鱸萃」，將「半鹹水、低密度養殖」的金目鱸魚，以水合萃取技術製成鱸魚精華，而且魚隻在早上捕獲後就急速冷凍，未處理前先做好藥物殘留檢驗，在品質把關方面，相當嚴謹。

蛋白質更易吸收

雞和魚同屬肉類負擔較低的白肉，但魚的油脂含量更低，也比雞肉好消化。那麼，魚類之中為何又屬鱸魚食補最被推崇呢？營養師余朱青說：「除了富含鈣質、B群、維生素等，『鱸魚的蛋白質相當利於人體消化吸收，屬於優質蛋白質』，而蛋白質是修復身體的主要元素。」像剛動完手術的人或老年人，消化能力都較弱，這時候好吸收的優質蛋白質就特別重要，將鱸魚製成精華形式飲用的話又更好吸收。

而「鮮鱸萃」所使用的金目鱸魚，以半鹹水養殖，更較一般淡水養殖的魚多了DHA、EPA等不飽和脂肪酸，對視力、腦部活化和預防心血管疾病都有助益。一包「鮮鱸萃」不僅有一整條金目鱸魚的精華，也加入以黃耆、紅棗、枸杞製成的安迪湯，還有光前置作業泡軟就要18小時的食材花膠，在獨家黃金比例調配下，即使沒加入任何添加物，喝起來竟沒許多人擔心的魚腥味，也不會一不小心就吃到令人討厭的魚鱗或魚刺，對小孩或老年人來說也更安全。

花膠富膠原蛋白

安迪湯因為近年來被中、西醫一致推薦而大為流行，主要能提升免疫力，常感疲憊、血液循環差、代謝不好、手腳冰冷的人都可以喝；花膠則有85％都是蛋白質，滿滿的膠質卻沒膽固醇的負擔。中醫師陳曉萱說：「安迪湯偏溫補，特別適合虛寒型的人喝；黃耆補氣補虛，提高代謝能力，紅棗有甜甜的好口感，能養血安神、護膚美容，枸杞調理肝腎，還有葉黃素有益明目。花膠膠原蛋白多，本草綱目記載能滋養筋脈、補虛，取得不易而珍貴，古時候有錢人會食用它來進補養生。」

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(中國時報)