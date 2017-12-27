苦惱尾牙場銳減 ！大愷照料中風父 靠租金苦撐

2017年12月27日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

沈玉琳（右）生日，大愷送上一把迷你吉他當賀禮。（蕭雅玲攝）

大愷爸爸今年年中中風至今半年，孝順的他為了照顧爸爸搬回嘉義老家住，遇有工作才北上錄影，收入因此減少許多，原本復原狀況好轉，但前陣子發現爸爸講話有問題，帶去醫院檢查後確定罹患「失語症」，接收沒有問題，但卻無法跟人流暢溝通，像要說「吃飽了」都得想超級久，因為沒法根治，也只能多花點時間照料爸爸，並祈求爸爸不要二度中風。

大愷跟爸爸感情很好，工作再忙每天都會打電話回家，爸爸中風後體會「一人中風全家中風」的道理。原本跟媽媽都有工作收入，現在一家人也被迫改變生活，還得24小時陪著爸爸，所以才決定搬回嘉義，與媽媽輪流照顧爸爸。

欣慰能陪伴父親

36歲的他17歲就到台北工作，陪伴家人時間很少，感慨說：「爸爸雖然病倒了，但卻是一個很好的陪伴，每天看著爸爸很開心要我帶他出去走走，就覺得很欣慰。」

目前家中經濟都落在他身上，「靠著租金還能維持爸爸醫療費以及家中支出。」受到不景氣衝擊，尾牙場從去年15場銳減到只剩下3場，收入明顯少了很多，讓他擔憂不已。但沈玉琳卻跟他說不用擔心沒工作，並建議他上網做樂譜下載與教學，開闢新事業也能安心照料爸爸。

沈將再登尾牙王

26日沈玉琳人在TVBS錄製《上班這黨事》，大愷特地去探班，並補送一把訂製吉他，給沈玉琳當作50歲生日禮物。沈玉琳表示，大家都說景氣不好，但他不但沒影響，尾牙場還接下36場，其中北京、上海各1場，「大陸1場主持費差不多就是台灣34場尾牙的酬勞。」他表示，自己的主持酬勞約莫15～18萬，粗估今年光是尾牙場收入，至少超過1500萬元。

沈連續2年都榮登尾牙王，去年接下32場尾牙場主持，還贏過黃子佼與「浩角翔起」，今年36場再度穩居尾牙王寶座肯定是沒問題。他表示，大陸酬勞雖然比較高，但為了多花點時間陪家人，他寧可推掉大陸活動。

(中國時報)