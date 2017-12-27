彭佳慧愛披頭散髮瞬間美

彭佳慧一頭飄逸亂髮，穿綠色上衣搭配紅脣，相當亮眼。

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中國時報
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金曲歌后彭佳慧將於29日推出新專輯《我想念我自己》，歷時1年半，從數百首Demo精挑細選而出，她滿意表示：「這張專輯真的很好聽，有掛保證喔！」新歌〈關你屁事啊〉是她與熊仔跨界對唱，流行爵士融合嘻哈饒舌，令人耳目一新，而專輯照片也在攝影師黃中平巧思下，讓她瞬間變美。

彭佳慧邀請名造型師方綺倫與攝影師黃中平打造新專輯主視覺，有別於《大齡女子》的溫婉內斂，她一身簡潔綠色衣裳，嘴上一抹紅脣，綻放最自然的笑顏，展現英國80年代狂放自由的復古氣息。有趣的是，拍攝時黃中平出動吹風機大隊，故意把她的頭髮吹亂，甚至半遮面，讓她展露自然流露的天后風範。

分享初衷和自己

對於「披頭散髮」的新造型，彭佳慧直呼「愛死了」，很有英國雜誌的復古風情，但也謙虛說：「一瞬間的美，過了就沒了！」

此張專輯是從去年6月25日金曲獎慶功宴那晚，她與製作團隊相談甚歡，當下決定要籌畫「關於女人與愛」系列作品，她談到演唱〈我想念我自己〉的初衷，藉此想分享，對於婚姻、穩定關係裡，關於「相處」與「自己」的問題，她強調：「大家不要忘了初衷和自己，適時的給自己、給彼此放個假，和過去的自己對話，面對現在的自己。」〈關你屁事啊〉單曲已於26日數位上線。

(中國時報)

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