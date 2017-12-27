康康缺席《菲常讚》揭緣由

2017年12月27日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

綜藝大哥大張菲（菲哥）事隔6年重出江湖，新節目華視《綜藝菲常讚》25日風光首錄，當年《綜藝大哥大》歷屆主持群、固定班底黃品源、聶雲、洪都拉斯、郁方等人全都現身力挺，獨不見康康！康康26日受訪時表示，因為他在衛視中文台主持《歌神請上車》，剛好與菲哥新節目周六時段對打，他礙於合約條款及尊重電視台，所以沒法參與首集錄影。不過他笑說：「第2集就能去啦！」

康康當年從《綜藝大哥大》發跡暴紅，張菲於他而言有如再造父母，但後來他從中視被挖角到華視主持新節目，反而與恩師對打，師徒關係一度生變。康康坦言，當年菲哥是第一個讓他有機會站上電視舞台的人，但自己後來卻成了「叛徒」，幸好菲哥「大人有大量」，這次開新節目竟然還想到他。

其實，過去幾年，師徒兩人經常在演藝圈的各種婚喪喜慶場合見面，每次見到菲哥時，他仍一直以尊敬的態度陪在師父身邊。至於之後是否會成為《綜藝菲常讚》固定班底？康康說，一切隨緣，如果有任何能幫上菲哥的忙的機會、或能再度跟師父合作，他當然很樂意。

日前攜水果探班

康康說，他主持的《歌神請上車》將於30日播出本季最後一集，當天剛好是《綜藝菲常讚》首播，因此他不方便去菲哥節目露臉，不過他日前特別選在菲哥新節目開會時，帶了一盒水果禮盒去探班，順便祝師父耶誕節快樂，結果菲哥不改幽默地說：「他×的，你還來這套！蘋果如果不甜，以後就不要再聯絡啦！」

(中國時報)