林志穎家陽氣太重拚生女

2017年12月27日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

林志穎17歲出道，今年恰逢出道25年，不論是演藝事業、賽車手和IT科技產業等，經營得有聲有色。他已育有3個小壯丁，還要再拚第4胎，他說：「當然希望未來家裡能多個小公主，家裡陽氣太盛，這個是終極心願！」並宣告將啟動2018夢想家實現計畫，第一步就是催生新專輯。

林志穎暌違11年未出片，預計明年過年後推出新作，他坦言平時很愛唱歌，重返樂壇並不會生疏，也期盼能滿足粉絲對他的期望。

他演藝經歷源起於1992年，以一首〈十七歲的雨季〉紅遍全亞洲，即使被媒體視為人生勝利組代表，他也有低潮期，他表示：「人生就好像心電圖，一定會高低起伏，當一直是平的時候，代表你掛掉了。」

他也曾遭逢演藝事業低谷、父親去世，皆讓他大受打擊，因個性樂觀很會安慰自己，逐漸走出低潮。

看重家庭勝事業

他生下大兒子Kimi之後，頓時領悟到家庭的天倫之樂是任何成就都比不上的，現在他事業有成、家庭和諧幸福，仍有夢想待完成。

他坦言有4大夢想要實現，首先2018年將會有個人新專輯誕生，想規畫世界巡迴演唱會和各地歌迷見面，之後要培植少兒冰球選手盼能夠成為世界級冠軍，持續分享正能量，有能力能幫助有夢想的人，最後是每一年都跟粉絲聚會直到他唱不動。

(中國時報)