《軍師聯盟》 讓范冰冰難自拔

吳秀波（右三）率《軍師聯盟》演員群拍海報，各個帥氣十足。

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中國時報
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李晨（左）和張芷溪喝交杯酒。

中視八點檔《軍師聯盟》每周一至周五晚8至10點播出，日前首播收視4歲以上平均數字達0.67，40至49歲分眾則有1.3，這部很男人的戲，沒想到女性觀眾高於男性，顯見三國題材深受男女族群喜愛，評價也高。「國際范」范冰冰為男友李晨隔空力挺，馮紹峰、黃渤也曾留言助陣，金馬影后舒淇則以「動次動次動動次」呼應演員于和偉的微博發文，力薦這部好戲。

該劇拍攝近1年，歷經春夏秋冬，回想起拍攝過程，李晨說：「波哥（吳秀波）這次擔綱總製片人，還在橫店棚裡幫我們安裝空調，當下真的覺得劇組特別有人情味，別的劇組都很羨慕我們。」《軍師》一拍300多天，當時發布會上李晨被問到女友：「冰冰還好嗎？」他笑回：「她有來探班啦。」戲在大陸播出時，范冰冰也在微博留言「軍師聯盟，大愛，追劇中，不可自拔，我不抒發，我只安利（推薦之意）。」

李晨Man樣擄獲女性

《軍師》雖為古裝劇，但劇組推出一款時裝海報，主要演員穿上帥氣西裝一字排開，海報中吳秀波露出招牌的凝重眉宇，呈現出深沉內斂氣質，以時裝宣傳古裝的另類手法，成功引起話題，讓觀眾引頸期待吳秀波版的司馬懿，帥氣搶眼的還有飾演曹丕的李晨，外型壯碩的李晨，Man樣成功擄獲女性觀眾，人氣不輸吳秀波。

李晨演技大躍升，將曹丕的雄心霸氣以及被父親曹操冷落的鬱悶演出層次，劇中他和甄宓、郭照、曹植的錯綜四角戀，不少人看了《軍師》都對李晨的演技印象深刻。劇中他獻出新婚夜，穿上大紅新婚服，與飾演甄宓的女星張芷溪喝交杯酒，霸氣不失柔情。吳秀波被問是否想過邀李晨和范冰冰合體演出？他說「如果有機會，當然好啊。」

(中國時報)

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