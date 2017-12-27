三宅一生 剪裁極光色

ISSEY MIYAKE 2018早春系列以冰島壯麗光景為靈感，透過獨家「烘烤延展」技法搭配白、藍等色調，自平面延伸出川流不息的立體視覺律動感。（ISSEY MIYAKE提供）

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中國時報
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ISSEY MIYAKE 2018早春以縐褶布料打造的輕巧洋裝，除了賦予身體絕佳的伸展空間外，側邊布料可披掛、可包裹的多變性，亦可創造出截然不同的優雅輪廓。（ISSEY MIYAKE提供）
ISSEY MIYAKE線條托特包，1萬9300元。（ISSEY MIYAKE提供）
ISSEY MIYAKE川流烘延低檔褲，4萬800元。（ISSEY MIYAKE提供）
ISSEY MIYAKE隕石肩背包，3萬2800元。（ISSEY MIYAKE提供）
ISSEY MIYAKE地質縐褶無袖上衣，3萬2800元。（ISSEY MIYAKE提供）

迎接2018開年時節，ISSEY MIYAKE搶先為身體勾勒出壯麗風景，品牌創意總監宮前義之，藉早春系列女裝汲取旅人聖地冰島絢爛極光漸變色階，搭配夢幻藍色溫泉、白色冰河及紅棕色的岩漿、大地，以設計師巧手譜出磅礡的自然交響樂。

烘烤延展 布料更輕柔

早春系列女裝中，品牌放下秀場上戲劇化身段，以較為實穿、俐落的輪廓線條演繹獨家「烘烤延展」技法。而為呈現川流不息之感，品牌特別將2016秋冬就已發表的工藝再進化，於布料表面條紋圖案的寬度、間距上加以調整，並在布料烘烤後再進行上色動作，使得布料整體變得更為柔軟、輕盈，顧及穿著舒適之餘，亦自細節處延伸出平面的立體視覺律動。

經典縐褶 優雅多樣貌

而除了「烘烤延展」技法外，縐褶則是多數人對ISSEY MIYAKE最直接的印象，其賦予身體絕佳活動空間且仍可襯托身形的特質，讓穿者體驗不受拘束的自在感。本次早春系列中則透過縐褶布料傳達出冰河、岩漿潺潺流動的印象，低檔褲、連身裙側邊布料可披掛、可包裹的多變功能，亦可於瞬間創造出截然不同的優雅樣貌。

(中國時報)

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