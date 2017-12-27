年度最夯模特 雀斑女奪冠

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

Adwoa Aboah風格多變，為義大利品牌Bottega Veneta詮釋2018春夏女裝，展現出優雅外的獨特個性。（BV提供）

法國男模Paul Hameline是時尚業界票選公認的年度男模，圖為LACOSTE 2018春夏系列大秀。（LACOSTE提供）

國外權威模特網站Models.com於日前公布2017年度模特大獎名單，英國女模Adwoa Aboah以她個性十足的多變外表，一舉拿下由250多位包括編輯、攝影師、彩妝師等時尚業界人士票選之年度女模特。而去年於業界獎項稱霸的冰山臉女模貝拉哈蒂德，今年則憑著逾1千萬社群網站粉絲的影響力，拿下讀者票選最愛年度模特獎項。

25歲的Adwoa Aboah，2016年就已是業界看好的女模之一，平頭及一臉雀斑的長相令人印象深刻，除了模特身分外，她還擁有女權主義者及「Gurls Talk」女性交流平台創辦人等多重身分，多元的生長背景亦反映在她照片裡所呈現的生命力中，十足貼合當下時尚的街頭潮流風格，更讓她登上CHANEL、DIOR、BOTTEGA VENETA等各大品牌伸展台，這也是繼英國時尚大獎後，她再度奪下年度女模稱號。而業界票選出的年度男模，似乎也緊追「個性」關鍵字，由替潮牌Vetements走秀出道的法國男模Paul Hameline奪冠。

後起之秀方面，凱亞蓋柏挾帶超模二代氣勢，通殺VALENTINO、MIU MIU等各大時尚伸展台，順利拿下年度後起之秀的頭銜，而貝克漢之子布魯克林則入選專家票選最佳名流男模獎。

(中國時報)