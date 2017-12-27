大家電滿額 折現送好禮

燦坤Panasonic 468公升三門變頻冰箱NR-C479HV-K，原價3萬3190元，會員價3萬2190元，送價值1450元Glasslock 3入保鮮罐。（燦坤提供）

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中國時報
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全國電子日立615L六門日製冰箱鋼板白RSF62JW，原價7萬6900元，1月1日前特價7萬2900元，再另贈禮物。（全國電子提供）
燦坤LG 17公斤蒸善美DD直驅變頻洗衣機WT-SD176HVG，原價2萬8900元，會員價2萬7900元。（燦坤提供）
全國電子聲寶PICO PURE清淨除溼機ADW632P，符合新制1級能源效率分級標示，原價1萬2490元，1月1日前特價1萬1900元。（全國電子提供）

年底除舊迎新，進入大家電汰舊換新的旺季，今年3C通路針對冰箱、洗衣機等祭出滿額送（贈），除此外也提醒消費者，經濟部能源局針對電冰箱等，制定出新版能源效率分級標示，將於元旦上路，可成為選購時參考。

省電省水 挑選準則

全國電子即日起至明年1月1日前買指定電視、冰箱、洗衣機滿3000元送300元現金折價券，買愈多送愈多，另指定滾筒洗衣機、日製冰箱等最高再享30期分期0利率優惠，活動期間買50型以上指定品牌電視、冰箱、洗衣機還能再享5年免費延長保固。

燦坤即日起推出「煥新迎金冬」活動，買冰箱、洗衣機單張發票滿4萬元即送價格4990元的THOMSON二合一塵 L吸塵器TM-SAV24M，另購買清淨除溼機、空氣清淨機滿1萬5千元以上，送市價3290元BRITA Style純淨濾水壺超值組。

近年節能省電不再是口號，而是消費者挑選產品的重要指標，燦坤表示，消費者對節能意識逐漸提高，目前節能冰箱及節能省水的洗衣機已占該類別銷售近7成，「儘管景氣不佳，但原裝進口冰箱機種仍舊吸引不少的民眾購買，而且今年數款原裝進口的變頻冰箱更以4萬多的促銷價格搶市，銷售占比達3分之1。」

燦坤這波推薦符合新制的1級標示的Panasonic 468公升三門變頻冰箱，年耗電量為276度，擁有ECO NAVI智慧節能科技，加上Ag銀除菌、BIO急速除臭等功能，成為消費者的新冰箱選擇。全國電子則是強打日立615L六門日製冰箱，同達1級標示，現降價4000元以外，送德國名牌湯鍋、上原廠官網登錄再送2000元7-11商品卡。

一機多功能 漸受歡迎

另外還有節能也省水的洗衣機也是熱銷商品之一， LG 17公斤蒸善美DD直驅變頻洗衣機就集節能及省水標章於一體，還有加熱器除 L去汙垢的功能，而集洗、脫、烘功能的滾筒洗衣機也在近2年以1成銷售年增率成長，代表節能省電也省水的同時，一機具有多功能的家電，愈受消費者歡迎。

(中國時報)

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