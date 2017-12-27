台灣冠軍米 明年初預購

2017年12月27日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

全聯白冷圳巨峰葡萄（產銷履歷），每盒500g、149元。（全聯提供）

SPIGA PASTA石壁家主廚陳立勝（左）推薦的新光三越超市、美麗市場「台灣米達人冠軍禮盒」，總值超過1588元，預購價999元。（郭家崴攝）

超市致力推廣在地農產，連過往很難買到的冠軍米，新光三越超市連續3年都搶到獨家限量販售，今年由農委會評選的「台灣米達人冠軍禮盒」，明年1月12日至2月1日預購，13家超市共限量600盒，2月9日起提貨。

台灣米達人冠軍禮盒來自農糧署的「台灣稻米達人冠軍賽」，從63個鄉鎮、超過500位農友選出3位得獎農友，冠軍是呂理文的桃園3號 米、亞軍是吳聲昌的台禾更2號米、季軍是陳成禮的桃園3號米，每包600g，再加上斗南鎮農會CAS越光米300g 2包，5包共2400g，預購優惠999元，比去年單包600g賣650元還超值，銷售速度也可望較去年1周完售還快。

全聯全台300店與台中市新社區農會合作菇類特產及特級葡萄，搶下全台最大銷售通路。新社土地肥沃，素有「中部陽明山」、「菇鄉」之稱，生產的香菇通過吉園圃2.0、產銷履歷、台灣香菇3項認證。

白冷圳巨峰葡萄果粒飽滿、色澤黑亮、果粉多，根據果串、果粒和果粉「3點」，與甜度、酸度、Q度和硬度「4度」來挑選都優質，可說是3點4度的五星級葡萄。預估搭配火鍋祭，可帶動新鮮菇類創800萬元業績，白冷圳葡萄業績約可達600萬元。

(中國時報)