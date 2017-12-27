年底點數到期 快去超商撿便宜

2017年12月27日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

OPENPOINT VIP會員，可用點數+現金的方式，於7-11門市優惠預購最受歡迎的小家電，如3000點加價購8900元，即可購買掃地機器人。（7-11提供）

全家推出100點優惠兌點商品專區，以35元咖啡最為熱門。（全家提供）

OPENPOINT APP上以鮮食兌換最熱門，人氣兌換單品如肉鬆菜脯糯米飯糰。（7-11提供）

OPENPOINT VIP也可加購免治馬桶座，3000點加價購9999元。（7-11提供）

小額點數（50點以下）兌點部分，則以巧克力最受歡迎。（全家提供）

4大超商年底將到期點數

撿便宜的時間又到了！現在點數種類繁多，很多人都搞不清楚自己到底集了哪些點？不過許多點數將在年底到期結清，不想錯過機會的消費者，可以鎖定最便利的超商優惠兌換，還能便宜加價購掃地機器人。

UUPON百點可換逾25元商品

以悠遊卡會員的UUPON為例，就有配合全家、萊爾富及OK三家超商。全家便利商店觀察，12月為紅利兌點高峰期，特別推出100點優惠兌點商品專區，讓消費者以100點（等值25元）優惠，兌換售價高於25元商品；兌換率較高的商品，以中杯熱拿鐵（原價35元）、中杯熱美式（原價35元），及每朝健康綠茶（原價35元）等，皆為上班族日常需求品項；而在小額點數50點以下）兌換部分，則以77乳加巧克力、生活泡沫紅茶，及王子麵等零嘴商品為熱門選項。

OPENPOINT換鮮食最夯

7-11自家的OPENPOINT，今年也擴大點數優惠。在OPENPOINT APP上，可以用900點、4000點、9000點的超值優惠點數，兌換100多樣熱門商品，目前已吸引超過45萬人次到店兌換，其中以鮮食類最熱門。

另OPENPOINT VIP會員可用點數+現金的方式，於7-11門市優惠預購最受歡迎的小家電；如加價購8900元即可購買掃地機器人，還有免治馬桶座、除了吸塵器，及空氣淨化器等熱賣商品，現省500至1000元不等，共推出7款加價購家電選擇。

(中國時報)