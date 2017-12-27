百貨點數會長大 能抽也有送

年底是兌點旺季，全台HAPPY GO卡友動起來，在百貨購物或公益捐點都可把點數兌最大。（HAPPY GO提供）

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中國時報
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台北信義新天地28日至明年1月1日有貴賓卡燒點活動，凡扣會員點數100點可兌換RAPL蘋果派兌換券，RAPL蘋果派每個119元。（新光三越提供）

會員點數年底到期，為了不讓消費者權益受損，百貨有限期扣點抽或扣點送等優惠讓點數變大，或有公益捐贈可日行一善。

根據HAPPY GO統計，今年全年到期點數含已兌點共有數十億，遠東百貨今年兌點人數和點數皆成長3成，顯見點數經濟發燒。29日至31日在遠東SOGO台北店有「Happy Weekend快樂卡友總動員 50點換100元快樂購物金」活動；明年1月11日起在新竹站前館、Big City館親持身分證件、HAPPY GO卡，可享扣200點兌200元限量超殺回饋。

31日前卡友皆可參加「100％絕兌時刻」兌點活動，有機會獲50％回饋，今年首兌卡友還機會回饋100％；若是遠傳用戶在期間用點數折抵電信帳單或門市商品，可再抽話題iPhone手機；至於「陪你一起走」公益捐點平台迎向10周年，除了確立關懷主軸與全新命名，也新增聯合勸募協會、喜憨兒基金會，共與7個公益團體合作，便於卡友捐點行善，詳洽官網或電洽02-77166888。

新光三越貴賓卡點數超過2億點明年1月底到期，即日起全台各店有點數獨家超值活動，可讓平日100點折30元的價值倍增，像是明年1月7日前在台北南西店扣100點，可兌換LANCOME超水妍保溼精華10ml+超進化肌因生物纖維面膜乙片+賦活露5ml，價值媲美周慶特惠組；28日至明年1月1日在台北信義新天地扣100點，可兌換價值119元的RAPL蘋果派兌換券。

(中國時報)

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