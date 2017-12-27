2017年12月27日 04:10 中國時報 文／謝旺霖

請容許我稱呼它為她，畢竟它是專為她建造而命名的。

她靜靜地矗立在雅穆納河畔，展示著瓷白般的肌膚和均衡的線條。我不知道該怎麼形容那種美，一目睹便難以再移開目光。而那種美，卻又使我不敢一開始就貿然接近她，彷彿必須再為此多準備些甚麼。

我在她旁鄰的舊城區，幾棟民宿的頂樓餐館，花費比一般同樣餐點高出兩三成的飯錢，祇為了從不同的視角和方位，多加凝視她。

我還沿著她連接清真寺高聳的外牆邊，繞到她的身後，從低處仰望她高挑的背影──我更篤定那站在眼前的是一個人，是生命，而非僅僅是一座建築而已。有一度，我望著望著，突然就臉紅了，彷彿窺見她裙下若隱若現的風光，感官和情慾，竟同時被挑動起來！雖然她背臨的水岸是黑的，又擱淺著一灘灘腐臭的垃圾，但那些都絲毫無損她的美。我仍在此徘徊許久。

然後，我又沿著河岸，到四公里外的阿格拉堡，買下昂貴的門票。我站在雕飾華麗的大理石宮殿內，遠眺恍如幻夢浮盪在河面上的她。

「來這兒唄，」印度導遊操著北京腔，領著一批陸客，移步過來。於是我也豎起耳朵聽，導遊指點眼前的八角塔說：「那高塔，是建造泰姬陵的國王沙．賈罕，遭他三兒篡位後軟禁的地方。國王就在那兒被關到死。」陸客喊著快點來給我照個相，自拍棒呢？

據說，正是興建這座愛妃陵寢（由兩萬民工，耗費二十二年），才加速蒙兀兒帝國走向衰微的。沙．賈罕還計畫在她的對岸，打造另一座留給自己的黑色大理石陵墓，相互輝映，再搭跨橋相連，要不是被篡位的話……。

然而我比較感興趣的是，沙．賈罕也曾是起兵叛父，與兄弟互奪皇位的人。那幾代蒙兀兒帝國的歷史，似乎有一種爭權弒親的「傳統」。後來又想想，那些權位謀篡的事情，好像不祇限於蒙兀兒，也不祇是一種過去式吧。

我望著那八角塔，試著從塔的位置繼續望向她。不知那被拘禁的國王，是否會特別感慨？抑或還能時時隔窗遙見那美麗的陵墓，而稍獲一點點的安慰？

隨著不同的角度觀看，她即有不同的風貌，而她也透過日夜推移的色彩，在天地間不斷地變化著。

隔天，我繼續沿雅穆納河右岸走，經過河畔火葬場，穿過穆斯林的墳場。我打算繞到對岸去，從沙．賈罕原本想為自己興建陵墓的那地點，隔著河流，再次好好地看她。

一條火車鐵橋橫跨兩岸。一群水牛黑壓壓泡在褐色的河裏。有人坐在鐵軌上聊天，有人騎單車行在鐵道間，有人打著赤膊從橋上躍下跳水嬉戲。我藉著鐵橋渡河。

為了不讓視線偏離她，又為躲避烈陽的曝曬，我不加思索就鑽入河邊橫欄的鐵絲網破洞下，探入左岸蔓延的密林地帶，埋頭穿梭在沒有路徑的林木間，就這樣乘著蔭涼走著走著。

忽然聽見一聲大喊：「Don’t move！」一抬頭，便驚見一隻長槍舉在面前，唬了我一大跳，立馬舉起雙手來。

一名年輕士兵，食指叩在板機上，槍口直對著我，不斷激動地喊：「不要動！你從哪來？不要動！你想幹嘛？」士兵繞著我兜圈，逼得我冷汗直流，一時緊張地說不出話。我想指給他看，但一動，就激起他更強烈的反應。

「我說：不要動！不要動！」那對準我的槍管，卻反覆在顫抖著。我真怕它走火，嚇得快挫屎了！

幸虧一名留著八字鬍的高階老兵，連忙聞聲趕來，才終於──讓那對準我的槍口放下。老兵問明來意，知道是我糊塗誤闖管制區，便一路護送我步出這軍事範圍外。

總算抵達了能與她對望的河畔。但槍口下的餘悸猶存，我額上的汗水，還是涼的。我隔水凝望她的背面，以及隱約浮現在渾濁河面上綽約的倒影。想為自己和她拍一張留念照，卻發現怎麼樣的表情都很尷尬。

有那麼一瞬間，我好像體會到「那種美」是甚麼了：原來──美──是如此的危險，甚至可能要人致命。

而詩人泰戈爾稱她為：「永恆的淚珠。」

小記一筆

關於門票（全以盧比計價）：

泰姬瑪哈陵。外國遊客：七百五十；本國遊客：二十。（都隨門票，附贈一瓶礦泉水，一雙棉布鞋套。）

阿格拉堡。外國遊客：二百五十；本國遊客：二十。

德里的紅堡。外國遊客：二百五十；本國遊客：十。

外國與本國遊客的門票差距，介於十到三十多倍不等。

後來我才得知，印度的觀光景點，略分四級，皆有外國和本國之分：

特級：如泰姬瑪哈陵。

國家級（聯合國認定保留區）：如阿格拉堡、德里紅堡。

州級：外國遊客，一百；本國遊客：五。

地方所設的，則沒有固定標準。

（以上這些票價，或還會隨時間，物價指數，繼續調漲。）

這難道是印證：外國遊客被印度上下「公認」「真的」比較有錢？又或者這是曾身為被殖民（地）者，在歷經過往的殖民主的差別待遇，獨立後展現的「回報」與「反制」？

＊＊＊

在印度待了好一陣子，大概能稍稍了解，愈須費力的勞動，大多會被一般印度人視為比較低下。

印度很多人力車夫，而在阿格拉，似乎又更多。這點或許與泰姬陵日漸受空汙侵蝕的影響有關──她方圓幾里內，都禁止排放廢氣的車輛通行。自然人力車夫便大行其道。

但不知是不是競爭太激烈的緣故，我覺得這裏的車夫特別難纏，他們總一路跟隨，亦步亦趨如影隨形。又或許多半的車伕或司機，經常這樣認為：可坐車，又何必費勁走路呢？能輕鬆坐在車上，悠遊美景多好啊！除非──你對他們開價很有意見，不然想必是個窮光蛋。

車夫大概很難想像，也不易接受，甚麼喜歡漫步、健行等的托辭。可能更難體會，你坐在骨瘦如材的他們身後，被拖載的那種深刻不安的煎熬。假使以你的立場設想，那他們如何能堅守崗位，還混甚麼、吃甚麼勒？！

那天傍晚，我又沿雅穆納河畔（河邊往往堆積無盡爛臭的垃圾）的馬路，一面望著泰姬陵，一面往回民宿的方向走。

每輛人力車、嘟嘟車，打從我身旁經過時。他們幾乎都反覆叮鈴鈴，或撳喇叭，然後高聲問：「先生，去哪？」「坐車嗎？泰姬瑪哈？」「很便宜的！」

「三十盧比，」見我毫無反應，價格就迅速直落。「二十，好嗎？……十……五……。」「您說說多少嘛？」

誰叫這整條路上，祇有我一人步行。而他們竟也非常耐心，配合我的步伐，一輛輛自動排隊。每名車夫和司機，非得「騷擾」那麼一陣才肯甘心。好不容易一輛走了，緊接一輛又來。他們重複同樣的問題，也無論早已目睹那些前人的挫敗。

「免費，」絡腮鬍車夫大喊，見我仍不為所動，他就採取更激進的方式：「不然，你載我。我給你錢。」我不禁噗哧笑出來，問他要給我多少？此時，他立即臉色驟變：「哈哈！你做夢嗎？」直到離去，揶揄的笑聲仍一波波蕩漾在悶熱的空氣中。（上）

(中國時報)