2017年12月27日 04:10 中國時報 袁瓊瓊

別桌客人看過來了。茂金不高興：「你這是怎麼回事？待會人家看了以為是我這裡吃的有問題。」

他喊他媳婦。那山地女人拖著掃帚畚箕過來了。她肚子略凸，就不知是胖了還是又大了肚子。棚子裡是泥土地，她把嘔吐物清一清。又運了一些沙土來蓋上。味道算是遮住了。阿秀吐完之後，像那事跟她無關，仰起脖子來喝掉了面前那杯酒。伯偉看過去，跟阿秀一桌的男人這時候不在桌上了，找了找，他坐到另一桌去了，正跟那一桌在喝呢。對這邊發生的事情，要不是不在意，要不就是懶得管。他懂那男人的心思，就跟自己一樣，只覺得女人真是麻煩。但是他人就在阿秀旁邊，跑不掉，還非得表示一下。他對阿秀說：「別喝啦。你就是喝多了才會吐。」

阿秀說：「你反正，你反正就是，拿我玩一玩。」她說完了又喝。伯偉沉下臉來。茂金聽到這，覺得話頭不對了。他向伯偉使眼色：「連長，你先回去吧。阿秀我招呼她。」這店裡不時也有些喝醉了發酒瘋的客人，茂金知道怎麼應付。

伯偉慢條斯理拿起桌上的菸，筒進口袋裡。才坐下沒多久，實際上是吃也沒吃多少，喝也沒喝多少。不過他還是給了茂金老婆一張大票，就算是給茂金幫他解圍的代價吧。

他離開茂金店子，回自己車上去。經過路邊雜貨店，看到還開著，於是買了小瓶鹿茸酒，帶到車子上去。

伯偉坐在車上，先灌進一口酒。有點弄不清楚自己怎麼會搞成這個樣子。他是獨兒子，老家裡種田，父母指望他這一代可以翻身，送他去縣城裡讀書。後來時局亂了，日本人打過來，他響應了「十萬青年十萬軍」的號召，當上了兵。（待續）

(中國時報)