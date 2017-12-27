2017年12月27日 04:10 中國時報 神隱

別人感覺如何我不知道，但我這音痴聽得還挺過癮的，我感覺得出營地與山寨傳出來的熱氣，興奮而燥動，想必大夥兒都樂在其中。

也許大夥兒都乏了，也許是該睡的時候到了，雖然意猶未盡，但未再有新的歌者挺身而出，睡意便如同傳染病一般快速散開，人們一帳接著一帳睡去。

忽然，有一營帳有動靜，有人開了蓬門，竟是我們四人所在的這處營帳，莫不是有人闖入？我睜大眼看，是珠兒，是她開的蓬門，她正站在蓬門口。她要幹嘛？沒錯，她想唱歌。這可新鮮了，適才幾十位高手引吭高歌，卻沒有一位是女聲，珠兒哪來的勇氣站出來呢？還是她有啥非唱不可的心聲呢？

我想起身阻擋，和尚卻將我擋下，搖頭示意，要我躺下。

沒人料到會有個女人站出來唱歌，也沒人料到這接下來的歌聲會改變多少人的命運。

珠兒站了片刻，張口，才第一句，我的眼淚便不爭氣的滾下。平實的聲音，不花俏，高處不使勁，輕聲飄過如帶著花香的風；低處如牛鳴般震動，使人脈搏都跟著激盪；幾處轉調如同哽咽，尾韻由大聲轉小聲，轉到幾乎不可聞，卻仍聽得到如同傾訴一般的呢喃。

歌詞內容很普通，就是母親思子與子思母親，母親先唱，孩子跟著唱，輪了大概六七回才終止。

母親說，孩兒啊，那天我煮的粟飯為你添加了幾滴牛油及半瓣的月桂葉，那是你最愛的口味，可是你一早離去之後就沒再回來了，三年了，我天天煮這樣的飯等你，等你回來吃。你想我嗎？媽媽想你。

孩子說，媽媽呀，答應給你帶一雙好看的皮靴，一直藏在狄蘆河畔的大樹下，但我被軍隊抓走了，沒日沒夜的東奔西走，忙到沒空想你，三年了，我天天想著那棵大樹及那雙靴子，等著親手為你穿上，只怕到時你已認不得我。你想我嗎？孩子想你。

珠兒進帳後，倒頭就睡，但整個營帳一直在顫抖，納菲在哭泣，和尚在哭泣，我也在哭泣，但我們哭不出聲，我猜，每個人都在想母親，而每個人的母親或者都在，想母親的時候，哭出聲是不祥的，只有母親死了，才會有人放聲大哭。

我感覺整個營地都在顫抖，山寨則隱隱傳出哭聲。

（待續）

(中國時報)