非六都缺人缺錢 城鄉差距擴大 賴揆啟動行政區重劃

2017年12月28日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德表示，為均衡台灣發展，明年將研議「行政區重劃」。（陳信翰攝）

為解決非六都縣市缺人缺錢，城鄉差距擴大問題，行政院長賴清德昨表示，明年將啟動研議「行政區重劃」並提出《財政收支劃分法》修法版本，他對城鄉差距擴大、非六都缺人缺錢及鄉村人口流失等問題感慨良多，盼望透過修法及行政區重劃，達到「均衡台灣」的目標。政委張景森則說，政院將在2個月內提出複數方案，供各界討論。

2個月內提案 目標「均衡台灣」

賴清德接任閣揆3個月，昨提出「安居樂業」、「均衡台灣」及「提振經濟」明年施政三大主軸。他說，在台南當了4屆立委，1屆國代及市長，現在接任行政院長，從離島、東部、南部一路下鄉，深深覺得非直轄縣市缺人缺錢，人口不斷流失，年輕人離鄉背井，連過年過節都難得回老家，已存在的城鄉差距無法解決。「這些問題，行政院一定要正視，明年開始，會審慎討論行政區重劃。」

財劃法一併修正 資源要下鄉

他以台南市為例表示，台南的科長是9職等，但嘉義縣科長只有8職等或7職等，留不住人才，非直轄市沒錢也沒人，所以明年也要提出《財政收支劃分法》修法草案，與立法院進行討論，給地方政府更多經費可以運用。

賴揆約在3周前，將此任務交付張景森，責成張景森考量國家整體發展及均衡性，重新合理分配中央及地方資源，讓地方政府的組織有能力、有效率，真正落實中央地方二級政府的行政架構，不要讓六都以外的縣市成為弱勢。張景森已邀集人事行政總處、財政、主計單位及相關行政部門研議，將在2個月內提出複數方案。

張景森說，行政區重劃不會只是單一方案，過去曾有人提出「六大區塊」，但這只是想法之一，整體重劃內容不止是分區塊，還牽涉行政組織及中央地方財劃問題，內容相當龐雜。

蔡英文總統曾在2015年的「治國藍圖」中，將台灣分為六大發展區塊，包括北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏澎湖、花東與金馬地區，是否為重新劃設行政區域的參考？內政部官員表示，蔡總統所提出的是生活圈概念，與行政區劃不同，未必能移植。

(中國時報)