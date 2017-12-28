註冊率低於6成 19私大拉警報

2017年12月28日 04:10 中國時報 林志成 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

106學年度新生註冊6成以下大專校院

教育部昨晚公布106年學年度各大學註冊率，有19校低於6成，最差前3名為台灣觀光學院29.87％、南榮科大32.17％、華梵大學32.43％。教育部規定，連續2年註冊率低於6成的學校，「將專案輔導」。

連續2年招生差 列專案輔導

根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」資料，私立大學有7校註冊率低於6成，包括華梵、玄奘、開南、明道、台灣首府、基督教台灣浸會神學院及台北基督學院；至於私立技專校院，註冊率低於6成者有12校，包括高苑、遠東、育達、中州、修平、崇右、和春、南榮、南亞、蘭陽、台灣觀光及高美醫專等。

教育部表示，學生人數低於3000人，且連續2年註冊率低於6成，將列為專案輔導對象。另外，學校若有行政疏失或註冊率不佳，可能被教育部扣減招生名額。

中信註冊百分百 表現超出色

此外，中信金融管理學院、崇仁醫護管理專科學校及一貫道崇德學院的註冊率為100％，表現出色。公立學校方面，註冊率最低的是台東專科學校的65.68％，公立一般大學為暨南國際大學的83.08％。另包括台大、政大博士班等共有198個系所招生掛零。

對於註冊率全國最低，台灣觀光學院代理校長劉家榛表示，今年9月適逢董事會改組，並宣布停止招收新生，才會導致註冊率偏低，但少子化問題不只對台觀造成衝擊，全台大專校院都面臨同樣難題，校方已積極轉型，預計明年2月會有清楚的計畫推出。

(中國時報)