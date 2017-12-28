後山藍營鬧分裂 劉櫂豪暗喜

2017年12月28日 04:10 中國時報 莊哲權 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨立委劉櫂豪累積參選台東縣長4連敗能量後，再度獲得提名，成為有史以來民進黨最強的縣長參選人；面對強敵壓境，國民黨台東縣長提名，呈現立委廖國棟與議長饒慶鈴兩強相爭局面，黨中央昨找來兩人協調，但對於是否直接進入初選，雙方乃無交集。

藍軍如分裂迎戰團結綠營，一向藍大於綠的後山政治版圖，恐將藍天變綠地。國民黨中央預計下周再進行第三次協商，黨中央表示，如果決定以民調決勝負，最晚農曆年前可以產生提名人。

雖然廖國棟之前曾希望由黨主席吳敦義有能力主持，但最後仍回歸體制，昨天由提名協調小組召集人曾永權主持，另一副主席郝龍斌、組發會主委李哲華等相關輔選幹部也參與會議。

黨中央三度協調無果

值得關注的是，前被視為「倒饒派」大將的前議長吳俊立雖未出席協調會，但下午也現身黨中央，顯見面對台東藍營分裂的態勢，國民黨高層已出面整合。

綠強敵壓境聲勢高

「藍營團結還不一定會贏，萬一分裂就輸定了！」劉櫂豪踏入政壇10年多來參加過4場縣長選舉，雖都鎩羽而歸，但每回都積蓄更多人脈與能量，3年前與黃健庭對決時，僅以1萬多票小輸黃，前年總統與立委選舉，劉得票數還比小英多1萬多票。

雖然政壇人士認為劉是民進黨有史以來台東最強的縣長參選人，也是距離縣長最近的一次，但遇上小英年金改革、一例一休、陸客不來、觀光產業蕭條、傳統領域等施政爭議，可能激發淺藍或對政治較冷漠的選民出來支持藍軍，成為劉的「罩門」，如何把中央執政缺失的劣勢扭轉為優勢，是他必須謹慎以對的課題。

廖反饒「團結」有陰影

擔任兩屆議長的饒慶鈴表態選縣長，台東縣各地行程都能看到她的身影，雖然半途殺出廖國棟，她強調「服務台東決心不變，參選決心不變」。

廖國棟原本無意參選，但發現地方有反饒的聲音，加上前後任縣長吳俊立、黃健庭都曾「詢問」過他，才讓他鬆口表態，但廖的活動範圍僅限「平地原住民」，「漢人選區」則疏於經營，想勝選，要很拚。

藍營若喬不定或鬧分裂，劉櫂豪將是勝券在握，雖然饒、廖表面上「言必稱團結」，但走上初選機制，饒、廖2人先廝殺一番，也將留下難以抹滅的傷痕。

(中國時報)