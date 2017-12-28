新聞透視－3大政治家族 恩怨情仇難解

2017年12月28日 04:10 中國時報 莊哲權

國民黨台東縣長參選人呈現饒慶鈴與廖國棟對決局面，據傳，廖國棟之所以參選，是受到前縣長吳俊立與縣長黃健庭2大勢力「勸進」及「詢問」，也讓饒、吳、黃3大政治家族的恩怨情仇再度浮上檯面。

2012年立委選舉時，吳俊立曾徵詢饒慶鈴父親、前總統府資政饒穎奇意見，饒穎奇基於長輩身分予以鼓勵，但因當時黨主席馬英九不滿意吳俊立有官司纏訟，徵召饒慶鈴參選，吳俊立執意以無黨籍身分參選到底，最後在泛藍分裂下，讓民進黨劉櫂豪漁翁得利，雙方也因此種下心結，至今難解。

吳俊立想延續吳家政治命脈，今年國民黨地方黨部主委開放直選，他的胞妹吳秀華當選，等於吳家掌控黨的機器，對於仍比較偏向傳統動員選舉方式的台東而言，有著舉足輕重影響力，也成為饒慶鈴逐鹿縣長寶座的隱憂。

縣長黃健庭承接前縣長父親黃鏡峰的衣缽，施政成績亮眼，黃家政治勢力在台東不容小覷，只是過去傳言因黃健庭競選縣長時，饒慶鈴未積極輔選，外界看2人貌合神離，但黃健庭執政8年，府會關係和諧，饒也對黃推崇備至，2人又像已無嫌隙。

但弔詭的是，黃健庭至今未公開表態挺誰，僅表示誰出線就支持誰，希望能盡快確立人選，並強調「藍營一定要團結」，也讓饒、廖之爭充滿變數。

由於廖、饒在地方都有雄厚實力，這場藍營「黨內互打」，不管誰出線，已投入縣長選戰4次的劉櫂豪肯定會全力以赴，戰到底，如果藍營仍陷入多年來的恩怨情仇，不能甚至不願整合，「藍天不能變綠地」這個最終目標，恐有變數。

(中國時報)