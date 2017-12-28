徵召洪國浩、劉櫂豪 小英給密函

2017年12月28日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨中執會昨通過徵召提名南投縣草屯鎮長洪國浩參選南投縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長，身兼黨主席的蔡英文總統在會後偕同兩人召開記者會。蔡英文說，黨內對洪、劉兩位人選，有高度共識，一致支持。她各交給洪、劉一封信，「裏頭有我對兩位的期許」。

昨天中執會後召開「翻轉南投 改變台東提名記者會」，蔡英文掏出兩信封時，竟說出「我們爭取『台南』」，蔡的口誤引發台下大笑。但總統的信到底寫什麼？據了解，蔡英文希望他們在地方造勢時再公開。

蔡英文在記者會中表示，洪國浩曾擔任南投水利會的會長，那時水利會長選舉不透明，連會員是誰都不知道，洪帶著團隊克服萬難，順利當選，為民進黨在南投開疆拓土，得到難得的席次；在草屯鎮長任內，最有名的政績就是把鎮公所龐大的債務還清。

劉櫂豪則是蔡英文在政大的學生，她說，「作為他的老師，我非常驕傲」，劉跑基層跑得很勤，也了解基層的困難，「全台東的人都看得到他、找得到他，而且也相信他。」

蔡英文表示，洪、劉不只背負著民進黨的期許，更背負著南投、台東人民對未來的期待，「爭取南投、台東鄉親給兩位優秀的候選人一個執政的機會」，是民進黨共同的目標。

洪國浩致詞時表示，公共資源再活化，是他擔任草屯鎮長以來重要的核心理念，他有足夠的能力改革南投縣停滯不前的現況。對於南投的願景，他提出南投躍起三部曲：1、活化中興新村；2、開創南投新農業；3、發展南投新觀光。

劉櫂豪致詞期許自己成為台東夢的推手，讓有夢的人來台東實現理想。若當選台東縣長，他將改善台東基礎建設，發揮台東的自然優勢，打造台東成為新創事業、友善農業、深度旅遊、多元文化的好地方。

(中國時報)