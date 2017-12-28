林明溱早有譜 不怕綠翻盤

2017年12月28日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

民進黨徵召草屯鎮長洪國浩，參選下屆南投縣長，矢志翻轉南投；尋求連任的國民黨籍縣長林明溱表示，洪國浩參選是意料中事，他以平常心看待，並強調，不是民進黨喊翻轉，民眾就會跟著翻盤！

洪國浩參選縣長早成定局，爭取蟬聯的林明溱，似乎也早就以洪為假想敵，針對洪國浩還清草屯鎮債務還有盈餘的政績，林明溱一再強調縣府減債成效，還引發民進黨團強烈抨擊，互別苗頭意味濃厚。

林明溱表示，民進黨一定會派人與他競選，但不管誰來競選都一樣，他目前仍以落實為民服務為首要任務。

而就洪國浩提出「躍起南投3部曲」，林明溱質疑「別講大聲話！」因為，中興新村的發展及活化，根本不是縣政府的權責，不然他早就著手進行，且如果那麼容易改變，也不會一拖20年！

至於南投新農業部分，林明溱說，民進黨喊口號向來都很響亮，但做起來，完全不是那回事，最後都落空。

另就洪國浩倡議的「南投新觀光」，林明溱表示，拚觀光是他最拿手的項目，「洪國浩要跟我比什麼？」如果洪那麼重視觀光產業發展，為什麼草屯鎮迄今沒有觀光新亮點？縣府推動「九九峰生態園區」，洪還站在反對立場！

林明溱強調，如果縣長做得不好，縣民早就翻盤了，不必等到民進黨喊「翻轉南投」，且縣長是否認真做，百姓看在眼裡，心裡自有定見，不是民進黨喊翻轉，民意就跟著翻盤！

(中國時報)