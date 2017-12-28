澎湖陳光復告急 藍營群雄並起

2017年12月28日 04:10 中國時報 陳可文 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

軍公教年金改革持續發酵，直接衝擊下屆澎湖縣長選情，爭取連任的民進黨澎湖縣長陳光復選情亮紅燈，27日赴黨中央告急欲挽救劣勢；澎湖藍營群雄則信心滿滿，多人有意角逐大位，澎湖縣長選情充滿變數。

離島澎湖縣軍公教人數多，民進黨年金改革政策，無疑是對澎湖縣長選情投下原子彈，陳光復與立委楊曜昨參加民進黨中執會，當面向黨主席蔡英文告急求救，包括調高公務人員在澎湖的離島加給。

澎湖藍營選將則個個躍躍欲試，藍營掌門人、議長劉陳昭玲宣布棄選後，黨內群雄並起，已表態及外傳的包括現任副議長陳雙全、前澎湖縣黨部前主委鄭清發、前縣長王乾發、前縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、國民黨縣黨部主委呂永泰等。

陳雙全對年改重創綠色執政的說法頗不以為然，認為年改只是導火線，整個綠色施政滿意度下滑才是重點也是不爭的事實，縣長陳光復地方建設空轉，如今民心向背，綠地變藍天大有可為。

鄭清發指出，年改已造成全國反彈，尤其澎湖軍公教一面倒，這一戰是澎湖翻轉變天重要契機，他有信心代表藍營打贏勝戰。

王乾發表示，國民黨正處於低迷狀況，他絕對服從黨的制度，目前藍營澎湖縣長人選仍未定，倘若黨中央覺得他能承擔大任，他義無反顧。

賴峰偉說，終結亂象、重返榮耀，這是他最大的期許，已清楚向黨中央表態參選的意願，希望有機會再回到故鄉繼續服務，也感慨澎湖怎麼淪落到如此困境。

葉竹林明白表示要更上層樓參選縣長，懷抱服務熱忱，願意奉獻自己的心力造福澎湖鄉親，他強調這次縣長選舉是國民黨扭轉局勢的最好機會，他一定不錯過這場選戰。

雖然呂永泰表示全心扮演好輔選角色，澄清不參選，但日前澎湖鄉親接到電話民調，他被列名其中。

(中國時報)