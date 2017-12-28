寧窮不併 苗栗拒行政區重劃

2017年12月28日 04:10 中國時報 社會地方中心／連線報導

行政院長賴清德年終記者會宣布明年提出《財政收支劃分法》修法版本，並啟動研議行政區重劃。六都對財劃法修法表示樂見其成，至於行政區重劃，牽涉國土規畫、區域整合及歷史脈絡等面向，賴揆出身的台南市願意配合，但桃園、台中等市持保留態度，而曾經發不出薪水的苗栗縣長徐耀昌則明確表示不願被合併。

徐耀昌說，苗栗縣有其獨特地理環境和人文的歷史脈絡，職等調整有其必要性，有助留得住人才，職等調整與行政區重劃並不是非得綁在一起，建議脫勾個別處理，不同意被六都整併。

財劃法修法 獲一致贊同

高雄市政府表示，對於財劃法的修法，市府樂觀其成，但行政區重劃因牽涉層面過廣，雖然樂見賴揆展現魄力，以國土計畫的高度進行通盤檢討，但持保留態度。

台北市財政局對新的財劃法表示樂見其成，北市對統籌大餅貢獻度超過4成，未來分配指標應強化地方財政努力誘因機制，並將台北市肩負首都機能之特殊負擔納入考量。

桃園市長鄭文燦肯定政院願修法，2017年度桃園市獲配財源僅為其他五都平均獲配財源的6成，桃園必須承擔超過1萬家工廠帶來的環境負擔、交通需求及廢棄物處理等問題，顯然不公平。

新北市府發言人張其強說，新北市改制以來，未獲配合理財源，中央應儘速完成財劃法修正。

籲放權讓利、稅留地方

台南市財政稅務局發言人副局長沈盈如說，台南縣市合併升格後，預算規模停留在縣市合計階段，建議中央把餅做大，將全部營業稅收納入統籌分配，擴大各縣市財源。

台中市長林佳龍表示，盼中央對地方「放權讓利」方向修改，將地方創造的稅收留在地方，讓地方有動機擴大稅基。

重劃無具體規劃 多保留

至於行政區重劃部分，新北市發言人張其強表示，行政區重劃並未詳述具體內容，哪個縣市併入哪個縣市、要怎麼併，都還需要具體規畫和說明，目前不予置評。台北市表示，因6都與其他縣市不同，事涉中央政策，市府無法表示意見。

鄭文燦表示，桃園沒有整併與否問題。整體國土規畫須以宏觀角度來思考。

台中市長林佳龍指出，中部地區是同一個生活圈，支持國土重劃和區域聯合治理，但具體的縣市合併仍需深入討論。台南市代理市長李孟諺表示願意配合政策，與鄰近縣市合作整併。

基隆市長林右昌表示，基隆市被北北桃三個直轄市包圍，人才流失更為嚴重，行政區重劃不能簡化成縣市合併，而是要找出各縣市規模最適合的方案，進行理性專業討論。

屏縣長潘孟安肯定賴揆看到公務員職等不公平的問題，若往相對公平的角度重新檢視，一切符合比例原則，就沒有願不願意合併的問題，畢竟屏東有它的獨立性與自主性。

(中國時報)