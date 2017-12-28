李鴻源 別為併而併 重蹈6都覆轍

2017年12月28日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德拋出「行政區重劃」議題，內政部前部長李鴻源昨表示，「早就該做了」，但他提醒，中央應準備嚴謹說帖，讓民眾了解為何要行政區域重劃，更重要是避免當初草率升格六都所造成至今的結果。

李鴻源指出，台灣這麼小，不需要這麼多行政單位。最理想的狀態是以六都為基礎，將鄰近縣市併進來，形成6～7個行政區，如北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、東部、離島。

但李鴻源說，理想與現實需要找到一個平衡，這過程可能遇到政治既得利益問題，如新竹縣市合併、嘉義縣市合併等，還有民意歸屬問題，「到底民意是誰的民意？」這也牽涉立委選區劃分，縣市首長名額降低等。

李鴻源強調，「我們應該站在台灣的利益著想，而非這些在位者」。他建議，中央一定要有很嚴謹的說帖，為何要行政地區重劃，其次必須讓民眾了解為何要這麼做。第三，要避免當初草率讓六都合併升格所造成的結果。

李鴻源指出，觀察升格前的高雄縣、台中縣、台南縣合併之後，資源並沒有跑到這些舊縣地區，「這是活生生的案例」，現況就是城鄉差距越來越大。

另外，行政中心問題，一個市政府變成兩個辦公室，運作起來非常不順，效率並未提高，因此要訂出目標合併，不能因怕得罪人，而不合併，「比不併還糟糕」。

李鴻源說，賴揆要做，就大刀闊斧地做，台灣現在最怕講得很漂亮，但要做時開始妥協，妥協到最後，本來一個立意良善的政策，變成四不像。

此外，李鴻源還說，目前中央與地方權責劃分不清楚，行政院在改組，六都又合併升格，這兩者本就矛盾，兩個火車同時前進，造成今天行政效率低落，公務員員額不但沒有減少，反而增加，地方平常爭錢，一發生災害就推責任，建議要把「權責相符」專業討論清楚。

(中國時報)