把餅做大 各縣市分配款都增加

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中國時報
／台北報導

不少非六都縣市喊窮，賴揆指示明年提出新版《財政收支劃分法》修正草案；據了解，財政部與主計總處已對草案架構達成共識，營業稅將百分百納入統籌分配款，另非六都也將與六都採用同一公式，為了確保非六都收支平衡，草案還將納入財政收支短差彌補機制。

官員透露，其實財政部與主計總處早就針對新版《財劃法》修正草案達成共識，但礙於前瞻建設計畫與稅改政策的推動，分別影響政府總支出與收入，所以規畫在前瞻與稅改大致底定後，再推動《財劃法》修正草案。

新版《財劃法》有四大修法重點，首先是擴大統籌分配款；初步規畫，目前營業稅僅4成撥入統籌分配款，未來會百分百納入，以去年稅收3546億估算，扣除3％統一發票獎金與1.5％中央政府稽徵成本後，剩餘全進入統籌稅款大池子，金額計有3386億元，但因另有其他稅負也將進行調整，實際增幅還無法確定。

其次是，強化均衡區域發展，未來對縣市政府會給予更多支持。第三，新制會設計激勵地方為財政努力的機制，努力開源節流的縣市將獲取更多支持；最後則在強化財政紀律上也會多有著墨。

行政官員指出，新版草案確定各縣市分配金額「只增不減」原則，現行「先按比例再按公式分配」將改為「直接按公式分配」，六都與非六都適用同一公式。

公式設計涵蓋四大原則，包括設計有財政收支短差彌補機制，如基準財政收入不夠支出，會由中央統籌分配稅款給予協助；其次是保障地方既有財源，官員強調，絕不會有劫富濟貧疑慮。第三是規畫給予基本建設經費，其人口數、土地面積等都會納入考量；最後，為激勵機制，激勵地方為健全財政而努力，像是財產稅稽徵努力度、歲出節流努力等都將納入。另官員透露，由於近年來各地方政府紛紛為汙染防制投入各項努力，未來公式可望納入相關參數。

(中國時報)

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