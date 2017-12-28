幼兒津貼、私幼公共化 拚生育

2017年12月28日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨在年終記者會表示，期待在2030年，婦女生育率提高為1.4人，台灣人口數維持在2000萬人，不要往下掉。在具體措施方面，政府將推出「幼兒照顧津貼」、私立幼兒園公共化等政策，減輕父母養育負擔。

賴清德昨以「安居樂業、生生不息、均衡臺灣」三大主軸說明其施政，在「生生不息」育人政策方面，他說明，今年2月起，台灣65歲以上老人人口已超過0～14歲幼年人口，明年起，老人人口超過14％，台灣邁入高齡社會。

若婦女生育率維持在目前的1.17人，意謂平均1位女性一生中生育子女數是1.17人，至2056年，台灣人口將降到2000萬人以下，就有人口危機。

因此賴清德盼政府透過生育補助，把生育率提高至1.4人，我人口數不低於2000萬人。在具體措施上，0～2幼兒歲除有照顧補助、社區公共托育，未來將推出「幼兒照顧津貼」減輕家庭負擔；2～5歲除有公立幼兒園、非營利幼兒園外，也會邀請私立幼兒園加入公共化等政策，讓孩子到私立幼兒園時，比照公立幼兒園收費，如此也不會因為新增公立幼園，衝擊私立幼兒園的生存。

賴清德進一步說，政府也希望藉此提高幼教老師薪資，並透過公私協力達到照顧幼兒責任。未來將按照各地非營利幼兒園經營成本加上5％獲利計算作為補助金額標準。

至於要從那個縣市開始，以及非營利幼兒園成本標準、所需經費及受惠人數等，賴清德表示，都會在農曆過年後向外界報告。

賴揆並以台南市經驗指出，他剛接任台南市長時，市府財政狀況不好，當時推動公立幼兒園免費，私立幼兒園給予每年1萬元補助，今年台南公立幼兒園依然免費，私立幼兒園則是提供3萬元的補助，明年希望能推動私立幼兒園公共化，台南市政府預估是每年抓7萬到7萬5千元之間補助，但有些區域像是東區的永康成本較高，不是7萬到7萬5的補助就足夠。

預估推動私立幼兒園公共化之後，台南約有52％的幼兒可受惠，行政院針對相關方案與教育部討論後，初步認為可以推動。

(中國時報)