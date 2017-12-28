立委贊同重劃 改中央地方二級制

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中國時報
／台北報導

行政院將啟動行政區重劃工程，藍綠立委多表認同。綠委認為，現行六都與非六都造成「貧者越貧，富者越富」，未來應改為中央、地方二級職，廢除現行的四級制。但有綠委擔憂，認為明年剛好是選舉年頗為敏感，建議政院務必充分討論，否則行政區重劃恐成大哉問。

行政區劃分討論由來已久，就連國發會的公共政策參與平台上，也有網友提出建議。有網友認為，台灣現行的小縣制沿襲清朝制度，但現在交通、通訊比以前發達，可將部分縣市合併，或併入現存的6都，讓台灣有「8大市」即可；另有人建議參考日治時期的劃分方式，設計台北都、新竹省、台南省、高雄省等七大區域。

綠委李俊俋指出，未來台灣行政區重劃時，應考慮直轄市、鄉鎮市是否仍有必要性，建議在重劃之前，應先將非六都縣市的條件拉上來，讓縣市得到多一點統籌分配款，增加公共基礎設施。

綠委趙天麟說，六都導致重北輕南、重城市輕鄉下，賴揆拋出重劃課題是直指問題核心。不過趙也說，「行政區劃課題是大到既期待又怕受傷害。」他舉例，高高屏是否要加入雲嘉南成為「南都」，行政區變得很大，恐會有地方代表性不足的問題。

國民黨團書記長林為洲表示，基本上支持賴清德提出行政區域重劃的方向，但具體修法內容還要等政院提案來檢視有無問題。林為洲指出，縣市合併可以讓資源更平均分配，減少縣市發展差距，也可以落實區域治理，比如河川、海岸等，過去同一條河有不同整治方式，整併反而有利。

林為洲以新竹縣為例，新竹近幾年人口不停成長，但因不是六都，統籌分配款分到的錢不多，而人口成長製造了學生就學的需求，近幾年一直有蓋新的中小學的需求，卻因為縣府無力負擔，導致很多新竹人無法在學區就讀，現可藉此重新檢討《財劃法》，進一步討論縣市合併。

(中國時報)

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