護照出包 燒到駐加拿大代表

2017年12月28日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

前領務局長、現任駐加拿大代表龔中誠，也因新護照風波遭調回。（本報資料照片）

因二代晶片護照內頁誤植惹議，外交部昨公布前任領務局長、現駐加拿大代表龔中誠亦在懲處之列，調回外交部辦事。龔中誠越洋向本報表示，對懲處「很難接受，也難以置信」，完全不符合比例原則，他只是「起個頭，就要他負責任，合理嗎？」

駐加1年多 整體戰力強

龔中誠於去年9月6日赴加拿大履新，1年4個月來，處理駐加業務，與加國朝野來往，已漸熟稔。我駐加代表處整體戰力頗強，今年5月加國政府有為我參與世衛大會(WHA)的權利仗義直言，6月台灣直航加拿大，都是駐加代表處的業績。

嚴厲懲處召回 外界熱議

這次懲處，連遠在加拿大的龔中誠都中槍，處以召回的嚴厲懲處，引發外界熱議，是否符合比例原則？領務局副局長蔡幼文昨在記者會上指出，護照晶片內頁的圖樣定稿是在龔中誠任內簽呈，現任局長陳華玉上任時，護照內頁圖樣已定稿，之後花很多時間是在護照設計防偽工程規畫。

任內只是規畫 並非執行

不過，龔中誠受訪時說，他在任內時，算不算定稿？他沒有辦法確認，在他的印象裡就是呈報上去，要不要定稿，中間的過程他管得到嗎？之後內頁圖案是否採用、圖案要不要修改，跟他有關係嗎？

龔中誠表示，他任領務局長時，新護照的案子仍在規畫階段，並非執行，由於當時護照已使用8年，在歐洲國家、東南亞都發生偽變造事件，他作為公務員，理當提醒要準備改版護照，然去年9月他離開領務局時，根本沒有護照改版的事情要去推動，他對後來整個時程也根本毫無所悉。

龔中誠強調，一個護照有50多頁的內頁圖案，「當局長難道做科長的事情嗎？」每一個頁去看，合理嗎？媒體說護照印20萬冊，但他連印多少都不知道，卻要負一半責任，合理嗎？

毫無說明機會 很難接受

龔中誠說，他如果還在任內，確定要印製時，一定備加小心。執行是需要把每一個細節看得很清楚，有無涉及版權，所有圖案、肖像都要檢視，「我已經離開怎麼做？」

對於外交部的懲處，龔中誠表示，他由外交部人事主管通知懲處，未與外交部長李大維通話。外交部也未問他此事的來龍去脈，他一點說明的機會都沒有，很難接受。

(中國時報)