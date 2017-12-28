領務局長陳華玉 降調參事

2017年12月28日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 鄭舲 、 楊孟立 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

二代晶片護照爭議延燒，外交部昨火速祭出懲處，外交部領務局長陳華玉被調降外交部參事。新版二代晶片護照確定將全部重印。

護照出包誤印，外交部態度反覆，硬拗12小時才認錯。藍委曾銘宗表示，外交部好像把問題推給央行所屬中央印刷廠，但就他私下了解，印刷廠其實覺得很委屈，護照從設計到送印，沒有外交部領務局點頭，根本不會送印。

外交部昨晚召開記者會宣布懲處名單，外交部發言人李憲章表示，陳華玉及龔中誠未善盡督導之責，顯有疏失，為負起三級機關首長應有行政責任，將陳華玉降調外交部參事、龔中誠調部辦事，即日起生效。

陳華玉表示，此事造成社會大眾不滿，身為局長表示歉意。作為三級機關首長，應負起行政責任，因此她前（26）日親自向外交部長李大維表示「自行處分」，請求辭去局長職務。她致詞中間一度哽咽，但說完隨即離去。

據悉，綠營立委與府院高層對此案均表達關切，最終讓李大維決定做出懲處。

至於後續懲處，郭素卿說，因牽涉領務局兩個護照組跟行政組，相關人員的疏失責任正在釐清，之後將依《公務人員考績法》等相關程序處理。

針對後續印製新護照部分，蔡幼文表示，經與中央印製廠研究後，抽換頁面再印上去不可行，因此決定全部重印，重印經費由中央印製廠概括承受。她指出，二代晶片護照一本是404元，20萬本已驗收，但外交部尚未付款。

同時，被爆「耍官威」擬硬闖營區的役政署長林國演請辭署長，內政部長葉俊榮昨表示，同意林的辭呈，未來將借重他的役政專長，到內政部擔任參事；國防部長馮世寬聽聞後表示尊重。

(中國時報)