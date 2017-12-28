辱人太深 辜嚴聲請停止處分

2017年12月28日 04:10 中國時報 王正寧 、 張理國 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會主委辜嚴倬雲遭到內政部撤換之後，火速推出前立委雷倩接任，雙方並朝「和解」方向繼續協商，黨產會也決定暫緩認定婦聯會是否為國民黨附隨組織。但婦聯會昨代辜嚴倬雲發出聲明稿，表示針對內政部做出不公不義的違法處分，已向法院聲請停止執行。

內政部次長花敬群說，尊重辜嚴倬雲司法濟權利，但內政部還是繼續做對的事，既然婦聯會已改選出新任主委雷倩，內政部就認定婦聯會主委是雷倩；至於法院若同意辜嚴倬雲聲請，屆時婦聯會是否將上演兩個主委的問題，花敬群表示，內政部不做任何假設，法院若有決定，屆時再處理。

辜嚴倬雲在聲明中指出，不能接受被內政部撤免的理由在於，內政部與黨產會自7月開始，即一再對媒體放話，若與婦聯會溝通不順利，或是不簽訂行政契約，將即刻撤免辜嚴倬雲主委職務，並凍結婦聯會所有資產。

但聲明稿質疑，無論內政部撤免處分表面上所持理由為何，真正目的在與黨產會聯手，欲藉撤免辜嚴倬雲職務的處分手段，威逼婦聯會就範簽署行政契約。

婦聯會聲明稿強調，辜嚴倬雲任主委期間，一再向內政部澄清，外界所稱勞軍捐款，事實上是在民國40至60年代，正值國共隔海軍事對峙，國際情勢動盪，國民均仰賴前線國軍將士用生命保衛家園之際，由民間自主發起的捐款，並非任何機關團體委託代辦的款項。

再者，幾十年來每遇有立委質詢，行政院也一再說明勞軍捐款是自由捐贈，但如今內政部處分理由竟將勞軍捐款與委託代辦款項混為一談，誣指辜嚴倬雲或婦聯會有侵占他人財產，故意不提出勞軍捐款資料，「欲加之罪，辱人太深」。

聲明強調，面對內政部與黨產會不實指控，辜嚴倬雲痛心疾首，經長思後仍然決定以此聲明澄清，強調辜嚴數十年與婦聯會姊妹致力公益，絕無違反公理、正義，更無任何違法或妨害公益的情事。

辜嚴倬雲並透過聲明強調，多年來一直希望能夠交棒，期盼年輕人能積極參與婦聯會，感謝雷倩在這個險峻時刻，挺身承擔；她表示，發出聲明只是為還原事實真相，避免再受任何汙名化對待。

內政部長葉俊榮昨受訪表示，還是期待能在合乎組織民主轉型、資產回歸國庫、接受公共監督的方式下，與婦聯會及黨產會討論，在這樣的基礎下，都給大家一些機會，協商出合乎大家期待的結果出來。

(中國時報)