雷倩「支持辜嚴捍衛名譽和權力」

2017年12月28日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會新任主委雷倩昨日表示，「支持她(辜嚴倬雲)捍衛名譽與權力」；但雷倩也強調，這與目前和內政部進行的協商沒有衝突，這個禮拜就會有一個結果。 雷倩以自身曾是被告（父親前海軍中將軍學明涉拉法葉艦採購弊案，後獲判無罪）家屬的經驗強調，當時海軍急於切割讓她很痛心，婦聯會現在也絕對不會和辜嚴倬雲切割，而且會支持捍衛她的名譽與權力，她之前也向內政部長葉俊榮表達過立場，所以婦聯會才會代發聲明。

但她也表示，與內政部的協商會繼續下去，兩者沒有衝突，而且也不可以拖多久，這個禮拜就會有一個結果，她會不會被砍頭很快就知道；她強調，必須經過內部正當程序合議後才能對外表達，所以婉拒了媒體朋友們的採訪，也請大家給她一點空間，並體諒此時深處絕險、必須步步為營的艱難。

雷倩在臉書也寫到，10月底的諒解備忘錄草案仍有許多不盡如人意，但對方是有公權力的政府，協商本不對等。其間每一項或每一行看來保障不足的條文，已經是我方協商代表極力爭取的結果，得來不易。

婦聯會被迫迎戰，擺在眼前的：沒有最好的路，只有比較不壞的選擇；得不到安全的保證，只能退求可估算的風險。一如媒體所言，「我們，只能在鐵鎚與木棒之間做選擇。」

她強調，只要能夠存續，必能證明蔣夫人依神心意所創辦的婦聯會絕不是附隨組織，沒有不當黨產問題；「我們也必會以未來的作為，維護婦聯會自始不變、愛國愛家、敬軍濟弱的光榮傳統！願神鑑察我們的心，引導我們前面的道路。」

(中國時報)