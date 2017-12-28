兆豐案抹黑 彭淮南鐵心走人

2017年12月28日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中央銀行總裁彭淮南明年任期屆滿後不再續任，「壓垮駱駝的最後一根稻草」答案揭曉。央行副總裁楊金龍昨日證實，彭淮南在兆豐案時，被抹黑成以私人人脈喬罰金，並放大他與時任兆豐金董事長徐光曦的親戚關係，致彭心灰意冷，決定任期屆滿為止。

「我會記得我講過的話」，彭淮南上周四在任內最後一次理監事會後記者會上，回答願否留任的話言猶在耳，昨日成為立法院財委會的質詢焦點，原本排定彭淮南列席備詢，彭淮南卻請假，由楊金龍代表出席。

副總裁楊金龍 間接證實

立委賴士葆表示，中華經濟研究院董事長胡勝正希望彭淮南留任2年，問楊金龍怎麼看，楊金龍表示，若彭願意留任的話，「我覺得是最適當人選」。

賴士葆又說，目前看起來，不分藍綠都挺彭淮南繼續做，但為什麼彭淮南一定要退？「聽說就是那件事情，兆豐的事情嘛！」，「有功沒賞、打破要賠」，彭致函給美方，才讓兆豐銀被裁罰金額降至1.8億美元，「但一些媒體把他罵到臭頭」，所以他才堅持要走。

楊金龍回答，彭背後決定為何，他並不曉得。不過在賴士葆持續追問，是否是因為兆豐案？楊金龍最後答出：「好像也是」。

做該做的事 換來一身腥

還原當時經過，金管會去年8月1日得知兆豐將被美國裁罰後，時任金管會副主委桂先農8月4日赴央行報告此案，建請出手相助，兩部會駐紐約代表於是共同拜會美方，請求給予較寬裕時間處理，彭並致函紐約聯邦準備銀行。

對於外界質疑其處理動機，彭淮南在3月理監事會後曾表示，對於金管會的建議，他認為既然有益於國家，當然應該竭盡所能，協助處理，相信絕大多數的國人都會同意他，「如果我不做，你們一定會罵我」。

當時很多人勸彭不要淌這灘渾水，不過彭淮南說，「做應該做的事，其餘交給老天處理，心安就好，我做我應該做的事。」

親近央行的公股高層也說，彭淮南這輩子貢獻國家，但有心人士暗指他與徐光曦的親戚關係「會讓人家覺得有問題」，這接近栽贓的人身攻擊，孰可忍，孰不可忍，就是從那時開始，彭打定主意離開。

(中國時報)